Sjednica Vlade Srpske

Izvor:

ATV

28.11.2025

07:39

Сједница Владе Српске
Sjednica Vlade Republike Srpske biće održana danas u Banjaluci.

Sjednicu je sazvao predsjednik Vlade Savo Minić, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade Srpske.

Nakon sjednice biće održana konferencija za novinare.

Vlada Republike Srpske

