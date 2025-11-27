Dodik: Saučešće prijateljskom kineskom narodu zbog tragedije u Hong Kongu

Izvor:
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je saučešće prijateljskom kineskom narodu zbog tragedije u Hong Kongu, gdje je u požaru poginulo 75 ljudi.
"Sa žaljenjem sam primio vijest o tragediji koja se desila u Hong Kongu, a u kojoj je izgubljeno 75 života. Saosjećam sa bolom prijateljskog kineskog naroda, kome upućujem izraze najdubljeg saučešća", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
Saosjećam sa bolom prijateljskog kineskog naroda, kome upućujem izraze najdubljeg saučešća.
Najveći požar u Hong Kongu u posljednjih 17 godina juče je zahvatio osam zgrada stambenog kompleksa Vang Fuk Kort.
Prema posljednjim informacijama, u požaru je poginulo 75 ljudi, a povrijeđeno 76, uključujući 11 vatrogasaca.
