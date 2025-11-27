Dodik: Saučešće prijateljskom kineskom narodu zbog tragedije u Hong Kongu

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je saučešće prijateljskom kineskom narodu zbog tragedije u Hong Kongu, gdje je u požaru poginulo 75 ljudi.

"Sa žaljenjem sam primio vijest o tragediji koja se desila u Hong Kongu, a u kojoj je izgubljeno 75 života. Saosjećam sa bolom prijateljskog kineskog naroda, kome upućujem izraze najdubljeg saučešća", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Sa žaljenjem sam primio vijest o tragediji koja se desila u Hong Kongu, a u kojoj je izgubljeno 75 života.

Saosjećam sa bolom prijateljskog kineskog naroda, kome upućujem izraze najdubljeg saučešća. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 27, 2025

Najveći požar u Hong Kongu u posljednjih 17 godina juče je zahvatio osam zgrada stambenog kompleksa Vang Fuk Kort.

Prema posljednjim informacijama, u požaru je poginulo 75 ljudi, a povrijeđeno 76, uključujući 11 vatrogasaca.