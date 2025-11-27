Logo
Large banner

Dodik: Saučešće prijateljskom kineskom narodu zbog tragedije u Hong Kongu

Izvor:

SRNA

27.11.2025

17:41

Komentari:

0
Додик: Саучешће пријатељском кинеском народу због трагедије у Хонг Конгу
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je saučešće prijateljskom kineskom narodu zbog tragedije u Hong Kongu, gdje je u požaru poginulo 75 ljudi.

"Sa žaljenjem sam primio vijest o tragediji koja se desila u Hong Kongu, a u kojoj je izgubljeno 75 života. Saosjećam sa bolom prijateljskog kineskog naroda, kome upućujem izraze najdubljeg saučešća", naveo je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Najveći požar u Hong Kongu u posljednjih 17 godina juče je zahvatio osam zgrada stambenog kompleksa Vang Fuk Kort.

Prema posljednjim informacijama, u požaru je poginulo 75 ljudi, a povrijeđeno 76, uključujući 11 vatrogasaca.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Hong Kong

Saučešće

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Лудница у Београду! Обрадовић се враћа, навијачи окупирали аеродром

Košarka

Ludnica u Beogradu! Obradović se vraća, navijači okupirali aerodrom

22 h

0
Ове 4 намринице које послије 50. године треба избацити из исхране

Savjeti

Ove 4 namrinice koje poslije 50. godine treba izbaciti iz ishrane

22 h

0
Вулић: Имовина припада ентитетима

BiH

Vulić: Imovina pripada entitetima

22 h

0
Приједлог закона о државној имовини иде у редовну процедуру

BiH

Prijedlog zakona o državnoj imovini ide u redovnu proceduru

22 h

0

Više iz rubrike

Основни суд одбио приједлог ЦИК-а: Додик остаје предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Osnovni sud odbio prijedlog CIK-a: Dodik ostaje predsjednik SNSD-a

22 h

2
Додик: Сијарто показао да Европа има и другачије лице

Republika Srpska

Dodik: Sijarto pokazao da Evropa ima i drugačije lice

23 h

0
Кошарац: Пријатељске везе Српске и Мађарске нису усмјерене против било кога у БиХ

Republika Srpska

Košarac: Prijateljske veze Srpske i Mađarske nisu usmjerene protiv bilo koga u BiH

1 d

2
Тадић: Политичко Сарајево фрустрирано добрим односима Српске и Мађарске

Republika Srpska

Tadić: Političko Sarajevo frustrirano dobrim odnosima Srpske i Mađarske

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

31

Ovi obrasci ponašanja ukazuju na to da ste imali teško djetinjstvo koje je ostavilo traga

15

28

Kraj! Obradović odbio da se vrati na klupu Partizana

15

27

Krnji Ustavni sud osporio pojedine tačke zaključaka NSRS

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner