Košarac: Prijateljske veze Srpske i Mađarske nisu usmjerene protiv bilo koga u BiH

Izvor:

SRNA

27.11.2025

14:04

Кошарац: Пријатељске везе Српске и Мађарске нису усмјерене против било кога у БиХ
Foto: Srna

Prijateljske veze Republike Srpske i Mađarske nisu usmjerene protiv bilo koga u BiH, već su na dobrobit svih naroda na ovom prostoru, poručio je danas zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

"Ponosni smo na veze Republike Srpske i Mađarske, koje jačaju u svakom segmentu, prvenstveno na temelju prijateljskog odnosa naših lidera Milorada Dodika i Viktora Orbana. To je potvrđeno kako juče u Budimpešti, tako i danas u Banjaluci", naveo je Košarac na društvenoj mreži "Instagram".

Prema njegovim riječima, Srpska u Mađarskoj ima pouzdanog prijatelja, prvorazrednog partnera i strateškog saveznika.

"Zahvaljujući nacionalno odgovornoj politici i viziji Milorada Dodika, Viktor Orban i mađarski zvaničnici prepoznali su Srpsku kao prijatelja i partnera na kojeg se mogu osloniti i sa kojim mogu sarađivati na obostrano zadovoljstvo i korist", naveo je Košarac, koji je i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

On je izrazio zahvalnost Mađarskoj na principijelnom stavu, poštovanju Dejtonskog sporazuma i međunarodnog prava, kao i na punoj spremnosti za otvoreni dijalog, te podršci za očuvanje mira i stabilnosti.

Паре

Zanimljivosti

Do Nove godine ova dva znaka ulaze u najbogatiji period života

"Srpska i Mađarska dijele iste vrijednosti, a naša saradnja dugoročno je usmjerena na realizaciju konkretnih projekata kako u domenu privrede, tako i u svim drugim oblastima od zajedničkog interesa", naglasio je Košarac.

On je dodao da određene neodgovorne politike iz Federacije BiH i populistička postupanja dijela tamošnjih političkih predstavnika ne mogu, niti će uticati na neraskidive veze Srpske i Mađarske.

Staša Košarac

