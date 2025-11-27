Trišić Babić: Potvrda i dokaz uspješne saradnje Srpske i Mađarske

27.11.2025
V.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić razgovarala je danas u Palati Republike sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom.
V.d. predsjednika Republike Srpske uputila je čestitke ministru spoljnih poslova i trgovine Mađarske na počasnom doktoratu nauka na Univerzitetu u Banjoj Luci, istakavši da će to dodatno produbiti prijateljstvo i saradnju Republike Srpske i Mađarske.
Sagovornici su konstatovali da je današnja posjeta ministra Sijarta Banjoj Luci, kao i jučerašnji sastanak rukovodstva Republike Srpske i premijera Mađarske Viktora Orbana u Budimpešti, potvrda i dokaz uspješne saradnje Srpske i Mađarske, bazirane na međusobnom uvažavanju i razumijevanju.
Tokom sastanka, razgovarano je o strateškoj saradnji Srpske i Mađarske, zajedničkim projektima koji su završeni ili su u toku, novim koji se pripremaju, ali i o trenutnoj političkoj situaciji.
V.d. predsjednika Trišić Babić zahvalila je ministru Sijartu i premijeru Orbanu na dugogodišnjoj podršci i prijateljstvu, kao i razumijevanju veoma složenih prilika u Republici Srpskoj.
Sastanku su prisustvovali srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, te ambasadorka BiH u Mađarskoj Biljana Gutić Bjelica i ambasador Mađarske u BiH Kristijan Poša.
