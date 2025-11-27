Logo
Large banner

Sijarto stigao u Palatu Republike

27.11.2025

11:39

Komentari:

0
Сијарто стигао у Палату Републике
Foto: Srna

Nakon što je ministru inostranih poslova Mađarske Peteru Sijartu uručen počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci, on je stigao u Palatu Republike.

Sijarta su u Palati dočekala v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić.

Петер Сијарто

Republika Srpska

Sijarto: Izrazito uspješan program podrške investicija u poljoprivredi Srpske

Podijeli:

Tagovi:

Peter Sijarto

Palata Republike

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Вулић: СНСД не присуствује посебној сједници

Republika Srpska

Vulić: SNSD ne prisustvuje posebnoj sjednici

2 h

0
Сијарто захвалио на признању: Најавио наставак подршке Српској

Republika Srpska

Sijarto zahvalio na priznanju: Najavio nastavak podrške Srpskoj

2 h

2
Додик: Српска и Мађарска пишу најбоље странице сарадње

Republika Srpska

Dodik: Srpska i Mađarska pišu najbolje stranice saradnje

2 h

3
Каран: Почасни докторат Сијарту - подстрек за нове успјехе Српске и Мађарске

Republika Srpska

Karan: Počasni doktorat Sijartu - podstrek za nove uspjehe Srpske i Mađarske

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

14

08

Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner