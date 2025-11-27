Karan: Počasni doktorat Sijartu - podstrek za nove uspjehe Srpske i Mađarske

Ministar naučnotehnološkog razvoja i visokog obrazovanja Republike Srpske Siniša Karan poručio je danas u Banjaluci da je saradnja u oblasti obrazovanja između dvije države ili dva naroda najbolji napredak ukupnih odnosa tih zajednica, kao što je između Republike Srpske i Mađarske.

Peter Sijarto u Banjaluci, počasni doktorat

Karan je rekao da je čast za Univerzitet u Banjaluci, kada slavi 50 godina rada, da uruči počasni doktorat ministru inostranih poslova i trgovine Mađarske Peteru Sijartu, jer Srpska i Mađarska dugi niz godina imaju dobru saradnju u oblasti nauke, tehnoloških inovacija i visokog obrazovanja.

"Mađarska stipendira naše studente u Mađarskoj. Juče smo u Budimpešti našli nove moduse zajedničke saradnje u oblasti naučnotehnoloških inovacija. Smatram da ih trebamo uključiti direktno u našu akademsku zajednicu, posredstvom raznih predavača", rekao je Karan na konferenciji za novinare na svečanosti povodom uručenja počasnog doktorata Sijartu.

On je dodao da posebno treba afirmisati mlade iz Republike Srpske i Mađarske koji imaju dobre ideje.

"Ovo je sjajna podloga da dosadašnju dobru saradnju unaprijedimo i stvorili smo strateške okvire za dugoročnu saradnju u oblasti nauke, tehnoloških inovacija i visokog obrazovanja", rekao je Karan i čestitao Sijartu na doktoratu.

Karan je poručio da sve ovo treba da bude podstrek za nove uspjehe Republike Srpske i Mađarske.