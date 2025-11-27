Logo
Karan: Počasni doktorat Sijartu - podstrek za nove uspjehe Srpske i Mađarske

SRNA

27.11.2025

11:16

0
Каран: Почасни докторат Сијарту - подстрек за нове успјехе Српске и Мађарске
Foto: ATV

Ministar naučnotehnološkog razvoja i visokog obrazovanja Republike Srpske Siniša Karan poručio je danas u Banjaluci da je saradnja u oblasti obrazovanja između dvije države ili dva naroda najbolji napredak ukupnih odnosa tih zajednica, kao što je između Republike Srpske i Mađarske.

Peter Sijarto u Banjaluci, počasni doktorat

Karan je rekao da je čast za Univerzitet u Banjaluci, kada slavi 50 godina rada, da uruči počasni doktorat ministru inostranih poslova i trgovine Mađarske Peteru Sijartu, jer Srpska i Mađarska dugi niz godina imaju dobru saradnju u oblasti nauke, tehnoloških inovacija i visokog obrazovanja.

"Mađarska stipendira naše studente u Mađarskoj. Juče smo u Budimpešti našli nove moduse zajedničke saradnje u oblasti naučnotehnoloških inovacija. Smatram da ih trebamo uključiti direktno u našu akademsku zajednicu, posredstvom raznih predavača", rekao je Karan na konferenciji za novinare na svečanosti povodom uručenja počasnog doktorata Sijartu.

Словенија-270925

Region

U Sloveniji stupa na snagu tzv. Šutarov zakon

On je dodao da posebno treba afirmisati mlade iz Republike Srpske i Mađarske koji imaju dobre ideje.

"Ovo je sjajna podloga da dosadašnju dobru saradnju unaprijedimo i stvorili smo strateške okvire za dugoročnu saradnju u oblasti nauke, tehnoloških inovacija i visokog obrazovanja", rekao je Karan i čestitao Sijartu na doktoratu.

Karan je poručio da sve ovo treba da bude podstrek za nove uspjehe Republike Srpske i Mađarske.

Peter Sijarto

Siniša Karan

Komentari (0)
