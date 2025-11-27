Cvijanović: Počasni doktorat izraz dubokog poštovanja Srpske prema Mađarskoj

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izrazila je želju da počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci, koji je danas uručen ministru spoljnih poslova i trgovine Peteru Sijartu, bude prepoznat kao znak dubokog poštovanja Republike Srpske i njene akademske elite prema ministru Sijartu lično i njegovoj državi Mađarskoj, koju na izuzetan način predstavlja.

Obraćanje Cvijanović na svečanosti u Banjaluci na kojoj je ministru Sijartu uručen počasni doktorat Univerziteta u Banjaluci Srna prenosi u cijelosti:

Velika mi je čast što danas imam priliku da se obratim na ovoj svečanoj ceremoniji koju je upriličio Univerzitet u Banjaluci. Početkom mjeseca, sa ponosom smo obilježili veliki jubilej - 50 godina njegovog postojanja i uspješnog rada.

Uz drugi javni univerzitet, onaj u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Banjaluci je srce našeg visokoobrazovnog sistema i jedna od najvažnijih i najuglednijih institucija u Republici Srpskoj.

Utoliko je veće moje zadovoljstvo zbog visokog priznanja koje je upravo ova institucija dodijelila ministru Sijartu, iskrenom i dokazanom prijatelju Republike Srpske.

Dobro se poznajemo i uspješno sarađujemo dugi niz godina. Iz prve ruke mogu da posvjedočim da je riječ o vrhunskom profesionalcu i vrsnom diplomati od Formata.

Ministar Sijarto je primjer diplomate kakav se, nažalost, u današnjoj Evropi rijetko može sresti. Tamo gd‌je diplomatija govori jezikom konflikta, on govori jezikom mira. Tamo gd‌je se guši dijalog, on nastoji da ga afirmiše i oživi. Tamo gd‌je se zauzimaju strane i podstiču neprijateljstva, on gradi mostove saradnje i razumijevanja.

I to je ono što je, rekla bih, više nego ikada potrebno savremenom svijetu, a pogotovo Evropi u kojoj je ona istinska diplomatija gotovo zamrla.

Mi iz Republike Srpske to prepoznajemo i zato visoko cijenimo poziciju Mađarske sa kojom dijelimo mnoge zajedničke stavove i vrijednosti. Na istoj smo strani - na strani mira, dijaloga i suverenog prava svake zemlje da samostalno donosi odluke u interesu svojih građana. Uvjerena sam da je to jedini ispravan put i da ćemo na njemu zajedno istrajati.

Ponosna sam na prijateljske veze Mađarske i Republike Srpske koje se u kontinuitetu uspješno razvijaju. To potvrđuje i današnja posjeta ministra Sijarta, kao i jučerašnji sastanak predsjednika Milorada Dodika i premijera Viktora Orbana u Budimpešti. Zahvalna sam dvojici lidera, Orbanu i Dodiku, koji su uspostavili snažne temelje naše saradnje, bazirane na međusobnom uvažavanju i razumijevanju.

Zajedno sa premijerom Orbanom, ministar Sijarto je pružio nemjerljiv doprinos, kako jačanju odnosa Mađarske i Republike Srpske, tako i međunarodnoj afirmaciji naše Republike. Zahvaljujući našim mađarskim prijateljima, naš glas se danas čuje na mnogim važnim adresama širom Evrope i svijeta. Na tome smo našem dragom prijatelju, ministru Sijartu veoma zahvalni.

Dragi Peter, Zbog svega navedenog, smatram da je priznanje koje Vam je danas uručeno i više nego zasluženo. Želim da ga prepoznate kao znak dubokog poštovanja Republike Srpske i njene akademske elite, prema Vama lično, kao i prema Vašoj državi koju na izuzetan način predstavljate.

Uvjerena sam da ćemo nastaviti da jednako uspješno razvijamo naše odnose, u interesu naših prijateljskih naroda. Republika Srpska pamti vremena kada nije imala mnogo prijatelja u svijetu. Utoliko ih danas više cijenimo, a Vi ste mnogo puta dokazali da spadate u red onih najvećih.

Hvala Vam na tome i čestitam od srca na ovom zasluženom priznanju.

Neka živi Mađarska! Neka živi Republika Srpska i naše prijateljstvo!