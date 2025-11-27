Sijarto sletio u Banjaluku

27.11.2025
09:22
Komentari:0
Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto stigao je u Banjaluku.
Sijarta je na aerodromu dočekao ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
Njemu će na Univerzitetu u Banjaluci biti uručen počasni doktorat, najavljeno je iz Univerziteta.
Univerzitet u Banjaluci dodjeljuje počasne doktorate istaknutim ličnostima iz zemlje i inostranstva za izuzetan doprinos u različitim oblastima, a do sada je dodijeljeno 14 ovih prestižnih priznanja, navodi se u saopštenju.
Sijarto stiže u Banjaluku iako je ministar Zukan Helez ponovo napravio međunarodni skandal i šefu mađarske diplomatije odbio da da saglasnost za slijetanje vojnim avionom Mađarske na banjalučki aerodrom u Banjaluci.
Helez priznaje da se na takav potez odlučio jer Sijarto i mađarski premijer Viktor Orban godinama imaju dobre odnose sa Miloradom Dodikom.
Umjesto evropskog, svojim neprihvatljivim politikama i skandalima BiH vode na put nikud, poručuje Milorad Dodik.
BiH
Amidžić: Nastavljamo saradnju i rad sa predstavnicima Sindikata zaposlenih u institucijama BiH
Najnovije
Najčitanije
14
15
14
15
14
11
14
09
14
08
Trenutno na programu