Sijarto sletio u Banjaluku

Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto stigao je u Banjaluku.

Sijarta je na aerodromu dočekao ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

Njemu će na Univerzitetu u Banjaluci biti uručen počasni doktorat, najavljeno je iz Univerziteta.

Univerzitet u Banjaluci dodjeljuje počasne doktorate istaknutim ličnostima iz zemlje i inostranstva za izuzetan doprinos u različitim oblastima, a do sada je dodijeljeno 14 ovih prestižnih priznanja, navodi se u saopštenju.

Sijarto stiže u Banjaluku iako je ministar Zukan Helez ponovo napravio međunarodni skandal i šefu mađarske diplomatije odbio da da saglasnost za slijetanje vojnim avionom Mađarske na banjalučki aerodrom u Banjaluci.

Helez priznaje da se na takav potez odlučio jer Sijarto i mađarski premijer Viktor Orban godinama imaju dobre odnose sa Miloradom Dodikom.

Umjesto evropskog, svojim neprihvatljivim politikama i skandalima BiH vode na put nikud, poručuje Milorad Dodik.