Logo
Large banner

Sijarto sletio u Banjaluku

27.11.2025

09:22

Komentari:

0
Сијарто слетио у Бањалуку
Foto: ATV

Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto stigao je u Banjaluku.

Sijarta je na aerodromu dočekao ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

Njemu će na Univerzitetu u Banjaluci biti uručen počasni doktorat, najavljeno je iz Univerziteta.

Univerzitet u Banjaluci dodjeljuje počasne doktorate istaknutim ličnostima iz zemlje i inostranstva za izuzetan doprinos u različitim oblastima, a do sada je dodijeljeno 14 ovih prestižnih priznanja, navodi se u saopštenju.

Sijarto stiže u Banjaluku iako je ministar Zukan Helez ponovo napravio međunarodni skandal i šefu mađarske diplomatije odbio da da saglasnost za slijetanje vojnim avionom Mađarske na banjalučki aerodrom u Banjaluci.

Helez priznaje da se na takav potez odlučio jer Sijarto i mađarski premijer Viktor Orban godinama imaju dobre odnose sa Miloradom Dodikom.

Umjesto evropskog, svojim neprihvatljivim politikama i skandalima BiH vode na put nikud, poručuje Milorad Dodik.

Срђан Амиџић

BiH

Amidžić: Nastavljamo saradnju i rad sa predstavnicima Sindikata zaposlenih u institucijama BiH

Podijeli:

Tagovi:

Peter Sijarto

Banjaluka

posjeta

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

ЦИА: Осумњичени радио за бројне америчке владине агенције у Авганистану

Svijet

CIA: Osumnjičeni radio za brojne američke vladine agencije u Avganistanu

5 h

0
Хиљаде људи на улицама Софије

Svijet

Hiljade ljudi na ulicama Sofije

5 h

0
Дјечак учење бојице учионица школа

Svijet

Dječak teško povrijedio nastavnicu, majku i zamjenicu direktora

5 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Napad na pripadnike Nacionalne garde - čin terorizma

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

14

08

Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner