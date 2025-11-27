Hiljade ljudi na ulicama Sofije

Hiljade ljudi učestvovalo je u protestu u centru Sofije koji je organizovala opoziciona partija "Nastavak promjena" protiv brzog usvajanja budžeta za 2026. godinu.

Demonstranti su se okupili mnogo prije početka sjednice parlamentarnog budžetskog odbora kako bi pratili raspravu uživo, prenio je Novinite.

U 18 časova trg je bio ispunjen, uz prisustvo policije.

Tokom dana demonstranti su blokirali centralni bulevar Dondukov, dok su bivša predsjednica BSP-a Kornelija Ninova i drugi učesnici protestovali ispred parlamenta.

Bivši premijer Bugarske Nikolaj Denkov i poslanik Manol Genov pozvali su demonstrante da se raziđu i blokiraju sve ulaze u Narodnu skupštinu.

Policija je formirala ljudski lanac između autobusa i demonstranata, dok su okupljeni uzvratili formiranjem lanca oko zgrade parlamenta.

Protest je podržala i glavna organizacija poslodavaca, Udruženje industrijskog kapitala (AIKB), dok su ranije tokom dana održani i sindikalni protesti državnih službenika, prenosi Tanjug.