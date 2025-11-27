Logo
Čelni ljudi Mis Univerzuma pod istragom zbog droge, oružja i prevare

Tanjug

27.11.2025

07:36

0
Мис универзума
Foto: Tanjug/AP/Sakchai Lalit

Meksikanac Raul Roha, suvlasnik i predsjednik organizacije Mis Univerzum, optužen je za trgovinu drogom i oružjem, dok je suvlasnica, Tajlanđanka Jakapong "Ana" Jakrajutatip, pod istragom za prevaru.

U Meksiku je Kancelarija državnog tužioca pokrenula istragu u vezi sa trgovinom drogom, oružjem i krađom goriva, izdavši 13 naloga za hapšenje, među kojima je i nalog za Rohu, piše Figaro.

ајкула

Svijet

Djevojka poginula pri napadu ajkule, momku se bore za život

Lokalni mediji navode da je Roha povezan sa ocem ovogodišnje pobjednice, što je on negirao.

Istraga se vodi od 2024. godine, a prikupljaju se ključne informacije za dalje procesuiranje.

Na Tajlandu, Jakrajutatip je optužena za prevaru zbog prodaje korporativnih obveznica 2023. godine, što je oštetilo investitora za više od 930.000 dolara.

Sud je izdao nalog za njeno hapšenje nakon što se nije pojavila na suđenju u Bangkoku, a trenutno joj se ne zna boravište.

снијег пахуље

Društvo

Stigao hladni talas: Na sjeveru snijeg, olujna bura na jugu

Jakrajutatip je ostala najveća dioničarka kompanije "JKN Global Grup", koja je 2022. kupila organizaciju Mis Univerzuma za 20 miliona dolara, a kasnije prodala polovinu udjela drugoj grupaciji za 16 miliona dolara.

Poznata kao tajlandska zvijezda i transrodna osoba, Jakrajutatip nije prisustvovala 74. izboru Mis Univerzuma održanom ranije ovog mjeseca u Bangkoku.

Mis univerzuma

