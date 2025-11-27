Logo
Sijarto danas dolazi u Banjaluku

ATV

27.11.2025

07:12

Петер Сијарто
Foto: Tanjug/AP

U Banjaluku bi danas trebalo da doputuje ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto.

Njemu će na Univerzitetu u Banjaluci biti uručen počasni doktorat, najavljeno je iz Univerziteta. Univerzitet u Banjaluci dodjeljuje počasne doktorate istaknutim ličnostima iz zemlje i inostranstva za izuzetan doprinos u različitim oblastima, a do sada je dodijeljeno 14 ovih prestižnih priznanja, navodi se u saopštenju.

Društvo

Trgovci i kreditni službenici imaju novu metodu prevare

Sijarto stiže u Banjaluku iako je ministar Zukan Helez ponovo napravio međunarodni skandal i šefu mađarske diplomatije odbio da da saglasnost za slijetanje vojnim avionom Mađarske na banjalučki aerodrom u Banjaluci.

Helez priznaje da je to uradio jer Sijarto i mađarski premijer godinama imaju dobre odnose sa Miloradom Dodikom.

Peter Sijarto

doktorat

