Sijarto danas dolazi u Banjaluku

Njemu će na Univerzitetu u Banjaluci biti uručen počasni doktorat, najavljeno je iz Univerziteta. Univerzitet u Banjaluci dodjeljuje počasne doktorate istaknutim ličnostima iz zemlje i inostranstva za izuzetan doprinos u različitim oblastima, a do sada je dodijeljeno 14 ovih prestižnih priznanja, navodi se u saopštenju.

Sijarto stiže u Banjaluku iako je ministar Zukan Helez ponovo napravio međunarodni skandal i šefu mađarske diplomatije odbio da da saglasnost za slijetanje vojnim avionom Mađarske na banjalučki aerodrom u Banjaluci.

Helez priznaje da je to uradio jer Sijarto i mađarski premijer godinama imaju dobre odnose sa Miloradom Dodikom.