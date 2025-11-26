MUP demantovao Vukanovića: Mirjana Dragoljić nikada nije bila savjetnik Karana

Mirjana Dragoljić je penzionisana kao policijski službenik 15. juna 2024. godine i nikada nije obavljala poslove savjetnika u Kabinetu ministra unutrašnjih poslova, kako to tvrdi predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, rečeno je na upit Srne iz MUP-a Republike Srpske.

- Imenovana je u penziju otišla sa radnog mjesta glavni inspektor u Odjeljenju za strateško planiranje na koje je raspoređena za vrijeme mandata ministra Dragana Lukača - naveli su iz MUP-a Srpske.

Dodaju da je Dragoljićeva tokom tri decenije duge policijske karijere na osnovu znanja i stručnosti obavljala razne poslove, a jedna od značajnijih je dužnost načelnika Kriminalističko-tehničkog centra MUP-a, koju je obavljala više od decenije.

Vukanović je objavio na svom blogu da je "novoizabrani predsjednik Republike Srpske Siniša Karan dok je obavljao funkciju ministra unutrašnjih poslova imenovao za savjetnicu Mirjanu Dragoljić, koja je supruga predsjednika Centralne izborne komisije BiH Jovana Kalabe".