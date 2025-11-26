Bodiroga: Tražimo ponavljanje izbora i u Bratuncu

Šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga rekao je da ova stranka traži ponavljanje glasanja na prijevremenim predsjedničkim izborima u Bratuncu.

On je ponovio da glasanje treba ponoviti i u Laktašima, Doboju i Zvorniku.

Bodiroga je izrazio sumnju u izborni proces i zatražio reakciju nadležnih.

"Predsjednički kandidat SDS-a Branko Blanuša je ujedinio sve koji su imali različite opozicione stavove i dao je nadu da se vrijedi boriti", rekao je Bodiroga na konferenciji za novinare u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Opozicija je najavila i da će tražiti ponavljanje izbora u Doboju, Zvorniku i Laktašima. Ubrzo je stigao odgovor od potpredsjednika SNSD-a Miroslava Bojića koji je poručio da će u tom slučaju i SNSD tražiti ponavljanja izbora u Tesliću, Banjaluci, Bijeljini.