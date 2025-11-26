Logo
Large banner

Bodiroga: Tražimo ponavljanje izbora i u Bratuncu

26.11.2025

17:34

Komentari:

11
Бодирога: Тражимо понављање избора и у Братунцу
Foto: Printscreen/Youtube/24092025

Šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga rekao je da ova stranka traži ponavljanje glasanja na prijevremenim predsjedničkim izborima u Bratuncu.

On je ponovio da glasanje treba ponoviti i u Laktašima, Doboju i Zvorniku.

Bodiroga je izrazio sumnju u izborni proces i zatražio reakciju nadležnih.

"Predsjednički kandidat SDS-a Branko Blanuša je ujedinio sve koji su imali različite opozicione stavove i dao je nadu da se vrijedi boriti", rekao je Bodiroga na konferenciji za novinare u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Opozicija je najavila i da će tražiti ponavljanje izbora u Doboju, Zvorniku i Laktašima. Ubrzo je stigao odgovor od potpredsjednika SNSD-a Miroslava Bojića koji je poručio da će u tom slučaju i SNSD tražiti ponavljanja izbora u Tesliću, Banjaluci, Bijeljini.

Мирослав Бојић

Republika Srpska

Bojić: Ako opozicija bude tražila ponavljanje izbora, tražićemo i mi u Bijeljini i Banjaluci

Podijeli:

Tagovi:

Ognjen Bodiroga

Prijevremeni izbori 2025

SDS

Branko Blanuša

Miroslav Bojić

Komentari (11)
Large banner

Više iz rubrike

Минић: Вјерујем у право и правду - Влада Српске изабрана складу са законима и Уставом

Republika Srpska

Minić: Vjerujem u pravo i pravdu - Vlada Srpske izabrana skladu sa zakonima i Ustavom

20 h

0
Народна скупштина усвојила други ребаланс Буџета Српске

Republika Srpska

Narodna skupština usvojila drugi rebalans Budžeta Srpske

21 h

0
Додик одржао предавање у Будимпешти: Каран је мој приједлог, а избор народа

Republika Srpska

Dodik održao predavanje u Budimpešti: Karan je moj prijedlog, a izbor naroda

22 h

0
Ђокић: Сијарто је пријатељ, а Хелез производи политички проблем

Republika Srpska

Đokić: Sijarto je prijatelj, a Helez proizvodi politički problem

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

11

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

14

08

Igor Arsenić ide mjesec dana u pritvor

14

04

Košarac: Prijateljske veze Srpske i Mađarske nisu usmjerene protiv bilo koga u BiH

14

02

Bitno: Femicid i nasilje nad ženama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner