Minić: Vjerujem u pravo i pravdu - Vlada Srpske izabrana skladu sa zakonima i Ustavom

Izvor:

RTRS

26.11.2025

17:31

Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je kako očekuje da će krnji Ustavni sud BiH proglasiti Vladu legalno i legitimno formiranom u skladu sa Ustavom Republike Srpske.

"Ukoliko bude odluka po meritumu, očekujem pozitivno za Vladu, odnosno da je Vlada legitimna. Ukoliko se Ustavni sud bude držao svoje prakse koju je do sada imao, on nije nadležan da rješava u ovakvim stvarima, to je Ustavni sud Republike Srpske, smatram da će se oglasiti nenadležnim. Tako da u svakom slučaju vjerujem u pravo i pravdu, mislim da će odluka u petak biti takva da će iz nje moći jasno da proiziđe zaključak da je Vlada Srpske izabrana u skladu sa zakonima i Ustavom Republike Srpske", naveo je Minić.

Podsjećamo, krnjem Ustavnom sudu BiH stigla su dva zahtjeva za ocjenu ustavnosti izbora Vlade Srpske sa premijerom Minićem na čelu.

Jedan su uputila četiri delegata Kluba Bošnjaka u Domu naroda BiH, a drugi 11 poslanika Trojke u Predstavničkom domu.

Savo Minić

