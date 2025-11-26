Državni udar u Gvineji Bisao: Vojska proglasila potpunu kontrolu nad zemljom

Vojska u Gvineji Bisao je proglasila punu kontrolu nad zemljom nakon puča.

Prema njihovim riječima, „obustavlja se izborni proces“ u zemlji u kojoj su opšti izbori održani 23. novembra, i potpuno se zatvaraju granice.

Predsjednik te zemlje Umaru Sisoko Embalo izjavio je ranije da je oko podneva uhapšen u svom kabinetu u predsjedničkoj palati.

Kako je rekao za lokalni list "Jeune Afrique", zajedno sa njim su uhapšeni i načelnik Generalštaba, general Biage Na Ntan, zamjenik načelnika Generalštaba, general Mamadu Ture, kao i ministar unutrašnjih poslova Botče Kande.

Embalo je naveo da prema njegovim saznanjima nije primjenjena sila nad uhapšenim zvaničnicima, a za organizovanje puča optužio je komandanta kopnene vojske.

Zbog napete situacije u glavnom gradu, stižu protivrečni izvještaji o statusu predsjednika Gvineje Bisao, po tom pitanju nema jasnih informacija, saopštila je ruska ambasada u zemlji za Sputnjik.

„U vezi sa predsjednikom stižu protivrečni izvještaji iz različitih izvora“, saopštila je ambasada.

U ambasadi su dodali da su naoružani ljudi u uniformama zauzeli zgradu Centralne izborne komisije zemlje.

Tokom dana su se čuli pucnji u blizini predsjedničke palate i sjedišta izborne komisije, dok su na glavnim prilazima zgradi predsjedništva primjećene naoružane vojne patrole.

Napetosti su eksalirale svega tri dana nakon održanih predsjedničkih izbora 23. novembra, na kojima je aktuelni šef države tvrdio da je pobijedio već u prvom krugu sa 65 odsto glasova.

Zvanični rezultati trebalo je da budu objavljeni u četvrtak, a i vlast i opozicija su posljednjih sati međusobno proglašavale pobjedu.

Izbori su protekli uglavnom mirno, ali bez učešća glavnog opozicionog lidera Domingosa Simoeša Pereire, kome nije dozvoljeno da se kandiduje. Njegova stranka PAIGC pružila je podršku Embalovom glavnom rivalu, Fernandu Dijasu da Kosti.