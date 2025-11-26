EP usvojio rezoluciju: Nema pristupa mrežama za mlađe od 16 godina

Evropski parlament je u srijedu usvojio rezoluciju kojom se poziva na uvođenje minimalne dobi od 16 godina za pristup društvenim mrežama, s ciljem osiguranja "primjerenog onlajn okruženja za maloljetnike".

U nacrtu objavljenom u oktobru navodi se zahtjev za "uspostavljanje usklađene evropske digitalne starosne granice od 16 godina kao osnovnog praga ispod kojeg pristup društvenim mrežama ne bi bio dozvoljen, osim ukoliko roditelji ili staratelji ne daju posebnu saglasnost".

Rezolucija takođe predlaže i jedinstvenu donju granicu od 13 godina, ispod koje nijednom maloljetniku ne bi bio dopušten pristup društvenim mrežama, kao i starosni prag od 13 godina za korištenje servisa za dijeljenje videa te takozvanih "AI saputnika".

Iako je usvojena većinom glasova, rezolucija Evropskog parlamenta nije pravno obavezujuća i sama po sebi ne postavlja politiku, ali predstavlja politički signal državama članicama i Evropskoj komisiji o potrebi veće zaštite d‌jece na internetu.