Logo
Large banner

Potvrđena presuda Sarkoziju

Izvor:

B92

26.11.2025

15:52

Komentari:

0
Потврђена пресуда Саркозију
Foto: Tanjug / AP

Kasacioni sud Francuske potvrdio je danas presudu nekadašnjem predsedniku te zemlje Nikoli Sarkoziju za nezakonito finansiranje kampanje, nakon što je nedavno bio zatvoren skoro mjesec dana zbog odvojenog slučaja.

Sarkozi je uložio žabu na presudu iz 2024. godine za nezakonito finansiranje kampanje za reizbor na izborima 2012. godine, a u kojoj mu je izrečena jednogodišnja zatvorska kazna.

Ta kazna skraćena je za šest mjeseci, i ostatak može da bude odslužen na druge načine, poput kućnog pritvora uz nošenje nadzorne nanogice.

Sarkozi je 25. septembra osuđen na pet godina zatvora pošto je proglašen krivim za kriminalnu zavjeru u slučaju povezanim sa više miliona evra iz ilegalnih fondova ubijenog libijskog lidera, pukovnika Muamera Gadafija.

Nakon što je proveo tri nedjelje u zatvoru Sante, pušten je 10. novembra, pošto je žalbeni sud u Parizu prihvatio njegov zahtjev za oslobađanje.

Bivši predsjednik Francuske je pod sudskim nadzorom, uz zabranu kontakta sa drugim optuženima i svjedocima u predmetu u kojem se i dalje tereti.

Takođe mu je zabranjen kontakt sa francuskim ministrom pravde Žeralom Darmanenom.

Suđenje po žalbi biće održano od 16. marta do 3. juna.

Podijeli:

Tag:

Nikola Sarkozi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Саркози пуштен из затвора, ухваћен како џогира улицама Париза

Svijet

Sarkozi pušten iz zatvora, uhvaćen kako džogira ulicama Pariza

1 sedm

0
Гадафи мртав, спомињу се милиони, а Саркози изашао након 20 дана

Svijet

Gadafi mrtav, spominju se milioni, a Sarkozi izašao nakon 20 dana

2 sedm

0
Никола Саркози излази из затвора

Svijet

Nikola Sarkozi izlazi iz zatvora

2 sedm

0
Апелациони суд данас разматра захтјев Николе Саркозија за пуштање на слободу

Svijet

Apelacioni sud danas razmatra zahtjev Nikole Sarkozija za puštanje na slobodu

2 sedm

0

Više iz rubrike

Израел пријети новим нападима на Либан

Svijet

Izrael prijeti novim napadima na Liban

23 h

0
Драматични снимци из Хонг Конга: Пожар гута небодере, најмање 13 погинулих

Svijet

Dramatični snimci iz Hong Konga: Požar guta nebodere, najmanje 13 poginulih

1 d

0
Захарова: Макронови коментари указују на запљену руске имовине

Svijet

Zaharova: Makronovi komentari ukazuju na zapljenu ruske imovine

1 d

0
Ужас у Бечу: Отац избо ножем кћерку, њену везу сматрао срамотом за породицу

Svijet

Užas u Beču: Otac izbo nožem kćerku, njenu vezu smatrao sramotom za porodicu

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

23

Hapšenje u Kalesiji zbog napada na složbenolice

14

15

Crnu Goru za mjesec dana napustilo gotovo 9.000 državljana Turske

14

15

Američki zvaničnik dao do znanja EU: Rusija pravi brže nego što ispaljuje

14

11

Zaharova: Evropa pokušava da poremeti rješavanje ukrajinskog sukoba

14

09

Osumnjičeni za prijetnje radnim kolegama sproveden u OJT

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner