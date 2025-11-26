Potvrđena presuda Sarkoziju

Kasacioni sud Francuske potvrdio je danas presudu nekadašnjem predsedniku te zemlje Nikoli Sarkoziju za nezakonito finansiranje kampanje, nakon što je nedavno bio zatvoren skoro mjesec dana zbog odvojenog slučaja.

Sarkozi je uložio žabu na presudu iz 2024. godine za nezakonito finansiranje kampanje za reizbor na izborima 2012. godine, a u kojoj mu je izrečena jednogodišnja zatvorska kazna.

Ta kazna skraćena je za šest mjeseci, i ostatak može da bude odslužen na druge načine, poput kućnog pritvora uz nošenje nadzorne nanogice.

Sarkozi je 25. septembra osuđen na pet godina zatvora pošto je proglašen krivim za kriminalnu zavjeru u slučaju povezanim sa više miliona evra iz ilegalnih fondova ubijenog libijskog lidera, pukovnika Muamera Gadafija.

Nakon što je proveo tri nedjelje u zatvoru Sante, pušten je 10. novembra, pošto je žalbeni sud u Parizu prihvatio njegov zahtjev za oslobađanje.

Bivši predsjednik Francuske je pod sudskim nadzorom, uz zabranu kontakta sa drugim optuženima i svjedocima u predmetu u kojem se i dalje tereti.

Takođe mu je zabranjen kontakt sa francuskim ministrom pravde Žeralom Darmanenom.

Suđenje po žalbi biće održano od 16. marta do 3. juna.