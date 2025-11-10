Nikola Sarkozi izlazi iz zatvora

Apelacioni sud u Parizu usvojio je zahtjev bivšeg francuskog predsjednika Nikole Sarkozija, koji služi zatvorsku kaznu u zatvoru La Sante u Parizu, da bude pušten na uslovnu slobodu.

Nikola Sarkozi će biti pušten već danas i stavljen pod sudski nadzor.

Podsjetimo, Sarkozi je od suda zatražio da bude pušten na uslovnu slobodu dok čeka žalbu, samo nekoliko nedjelja nakon što je počeo izdržavanje petogodišnje zatvorske kazne za zaveru radi prikupljanja sredstava za predizbornu kampanju iz Libije.

U ranijem obraćanju na saslušanju putem video-linka iz zatvora, Sarkozi je rekao je da će poštovati svaku odluku pravosuđa, ako bude pušten na slobodu.

"Ja sam Francuz. Volim svoju zemlju. Borim se da istina pobijedi. Poštovaću sve obaveze koje su mi nametnute, kao što sam uvokek činio", rekao je Sarkozi.

Govoreći o boravku u zatvoru, Sarkozi je rekao da je "zaista teško, kao što mora biti za svakog pritvorenika", i da je "iscrpljujuće".

Bivši konzervativni predsjednik proglašen je krivim za nedozvoljeno prikupljanje sredstava za kampanju na predsjedničkim izborima 2007. godine, koje je dobio od pokojnog libijskog lidera Moamera Gadafija. On je oslobođen svih ostalih optužbi, uključujući one za korupciju i primanje nezakonitog finansiranja kampanje.