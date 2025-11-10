Svi detalji: Ko ima pravo na refundaciju troškova za prenatalni test u Srpskoj

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske poručio je da je počeo da se primjenjuje izmijenjeni Program neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnica.

Fona je pojasnio ko sve ima pravo na refundaciju troškova.

Region Od srijede neće biti moguće plaćati ovim karticama

Ono što je jako bitno, trudnice sada prenatalne testove mogu da urade bilo gdje, a potom se obraćaju Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske sa zahtjevom za refundaciju troškova i to u roku godinu dana od dana plaćanja testa.

"Pomenutim programom, takođe, definisane su i indikacije, ali i način ostvarivanja prava na NIPT. Kako je definisano pravo na refundaciju troškova za NIPT ostvaruju trudnice starije od 35 godina, na prijedlog ginekologa kod kojeg je žena registrovana i koji ima ugovor sa Fondom", naglašeno je iz FZO Srpske.

Pravo na refundaciju imaju i mlađe trudnice, ali u sljedećim slučajevima:

Kada je rezultat kombinovanog skrining testa prvog tromjesečja trudnoće pozitivan ili neodređen;

Kada je prethodna trudnoća bila sa povećanim rizikom od hromozomskih abnormalnosti kod fetusa ili trudnica već ima dijete sa potvrđenom hromozomskom abnormalnošću;

Kada su utvrđene medicinske kontraindikacije za invazivne dijagnostičke procedure (npr. visok rizik od pobačaja, koagulopatije i sl.);

Kada se na osnovu ultrazvučnog nalaza sumnja na fetalne abnormalnosti;

Kada u porodici trudnice postoji istorija hromozomskih abnormalnosti ili kada je poznata roditeljska translokacija, odnosno genetski rizik;

Kada je trudnica prethodno imala tri ili više pobačaja;

Kada je trudnoća ostvarena biomedicinski potpomognutom oplodnjom, a prethodno nije rađena genetska analiza.

Šta je potrebno za refundaciju?

Da bi se ostvarilo pravo na refundaciju troškova, trudnice u roku od godinu dana od plaćene zdravstvene usluge u nadležnu poslovnicu Fonda treba da predaju sljedeću dokumentaciju:

Nalaz i mišljenje nadležnog doktora medicine specijaliste ginekologije i akušerstva kod kojeg je trudnica registrovana na primarnom nivou zdravstvene zaštite u kojem je data preporuka za NIPT u skladu sa indikacijama;

Potpisan obrazac pristanka za sprovođenje NIPT (obrazac dobija kod ginekologa);

Račun za troškove testiranja sa specifikacijom;

Dokument o izvršenom plaćanju koji glasi na ime osiguranog lica ili ime člana porodice osiguranog lica;

Kopiju kartice tekućeg računa ili kopiju ugovora o otvaranju i vođenju transakcionog računa

"Refundacija troškova naknade za NIPT sprovodi se na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske, a kako je definisano,trudnice imaju pravo na refundaciju 90 odsto stvarnog troška, odnosno maksimalno 1.100 KM", ističe se u saopštenju Fonda.

Podsjetili su da je do izmjene proceduralnog načina ostvarivanja prava na NIPT došlo zbog odluke Konkurencijskog savjeta BiH koji je ocijenio da se dosadašnjim načinom finansiranja ove usluge narušila tržišna konkurencija.

Zanimljivosti Krenuo je: Stiže haos za ovih pet znakova horoskopa

"Fond je bio dužan da postupi po ovoj odluci, iako i dalje smatramo da ova odluka usložnjava proces ostvarivanja prava na NIPT, jer trudnice prvo moraju da plate ovu uslugu i da potom podnose zahtjev za refundaciju", kažu u Fondu.

Njihov cilj je bio, dodaju, da se pravo na NIPT u potpunosti ostvaruje kroz javni zdravstveni sistem i to preko Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske koji je jedina ustanova u Republici Srpskoj sa genetskim savjetovalištem.

"Iako je to bio najsigurniji i najpravedniji model za sve žene koje imaju preporuku za ovaj test, Konkurencijski savjet BiH smatrao je drugačije, te shodno njihovoj odluci izmijenjen je program za ovu, ali i za narednu godinu", zaključuju iz FZO Republike Srpske.