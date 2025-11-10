Svi detalji: Ko ima pravo na refundaciju troškova za prenatalni test u Srpskoj

Autor:Stevan Lulić
10.11.2025
13:27
Komentari:0
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske poručio je da je počeo da se primjenjuje izmijenjeni Program neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnica.
Fona je pojasnio ko sve ima pravo na refundaciju troškova.
Region
Od srijede neće biti moguće plaćati ovim karticama
Ono što je jako bitno, trudnice sada prenatalne testove mogu da urade bilo gdje, a potom se obraćaju Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske sa zahtjevom za refundaciju troškova i to u roku godinu dana od dana plaćanja testa.
"Pomenutim programom, takođe, definisane su i indikacije, ali i način ostvarivanja prava na NIPT. Kako je definisano pravo na refundaciju troškova za NIPT ostvaruju trudnice starije od 35 godina, na prijedlog ginekologa kod kojeg je žena registrovana i koji ima ugovor sa Fondom", naglašeno je iz FZO Srpske.
Da bi se ostvarilo pravo na refundaciju troškova, trudnice u roku od godinu dana od plaćene zdravstvene usluge u nadležnu poslovnicu Fonda treba da predaju sljedeću dokumentaciju:
"Refundacija troškova naknade za NIPT sprovodi se na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske, a kako je definisano,trudnice imaju pravo na refundaciju 90 odsto stvarnog troška, odnosno maksimalno 1.100 KM", ističe se u saopštenju Fonda.
Podsjetili su da je do izmjene proceduralnog načina ostvarivanja prava na NIPT došlo zbog odluke Konkurencijskog savjeta BiH koji je ocijenio da se dosadašnjim načinom finansiranja ove usluge narušila tržišna konkurencija.
Zanimljivosti
Krenuo je: Stiže haos za ovih pet znakova horoskopa
"Fond je bio dužan da postupi po ovoj odluci, iako i dalje smatramo da ova odluka usložnjava proces ostvarivanja prava na NIPT, jer trudnice prvo moraju da plate ovu uslugu i da potom podnose zahtjev za refundaciju", kažu u Fondu.
Njihov cilj je bio, dodaju, da se pravo na NIPT u potpunosti ostvaruje kroz javni zdravstveni sistem i to preko Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske koji je jedina ustanova u Republici Srpskoj sa genetskim savjetovalištem.
"Iako je to bio najsigurniji i najpravedniji model za sve žene koje imaju preporuku za ovaj test, Konkurencijski savjet BiH smatrao je drugačije, te shodno njihovoj odluci izmijenjen je program za ovu, ali i za narednu godinu", zaključuju iz FZO Republike Srpske.
Ostali sportovi
39 min0
Srbija
50 min0
Region
51 min0
Hronika
54 min0
Najnovije
Najčitanije
13
41
13
41
13
36
13
32
13
32
Trenutno na programu