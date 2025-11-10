Logo
Large banner

Ponovo skočila cijena goriva u Srpskoj

Izvor:

Srpskainfo

10.11.2025

12:05

Komentari:

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Foto: ATV

U Republici Srpskoj je opet otišla cijena goriva.

Litar je, u prosjeku, poskupio za 6-7 feninga.

Trenutno, litar goriva na benzinskim pumpama u Banjaluci košta 2,37-2,41 KM, tačnije, 2,4 KM u prosjeku.

Prije ovog poskupljenja, cijena dizela i benzina u prosjeku je iznosila 2,33 KM.

Полиција ФБиХ

Hronika

Teška nesreća u Sarajevu: Dijelovi automobila rasuti po putu

Iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri privrednoj komori Srpske nagovještavaju novi skok cijena goriva.

"Pratimo kretanja na svjetskoj berzi. Prema dosadašnjim podacima, cijene bi do kraja sedmice opet mogle da odu gore", potvrdili su za Srpskainfo u ovoj grupaciji.

Podsjetimo, gorivo u Srpskoj poskupilo je i prije 7 dana, za 5 feninga po litru. Sa ovim novim poskupljenjem, litar je unazad sedmicu poskupio za oko 12 feninga.

To znači da vozači rezervoar od 50 litara, plaćaju 6 KM više.

Podijeli:

Tag:

gorivo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тешка несрећа у Сарајеву: Дијелови аутомобила расути по путу

Hronika

Teška nesreća u Sarajevu: Dijelovi automobila rasuti po putu

1 h

0
Novac KM Konvertibilne marke

Hronika

Gradiška: Kamiondžija pokušao podmititi policajce, oduzeli mu pare

1 h

0
Додик честитао Вукомановићу: Сваки успјех спортиста из Српске нас радује

Republika Srpska

Dodik čestitao Vukomanoviću: Svaki uspjeh sportista iz Srpske nas raduje

1 h

0
Хеликоптер

Svijet

Pronađen helikopter koji se srušio u Italiji: Dva biznismena se vode kao nestala

1 h

0

Više iz rubrike

Пребачен 31 милион - почиње исплата грађанима

Društvo

Prebačen 31 milion - počinje isplata građanima

3 h

0
Шта су све љекари у Српској вадили из пацијената: Oд кашика и протеза до црва!

Društvo

Šta su sve ljekari u Srpskoj vadili iz pacijenata: Od kašika i proteza do crva!

3 h

0
Един Вејзовић

Društvo

Lovac iz BiH preživio napad mečke: Skočila je na mene

4 h

0
Будите свјесни: Упаљен аларм за БиХ

Društvo

Budite svjesni: Upaljen alarm za BiH

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

41

Ova zemlja je uvela vozačku dozvolu na mobilnoj aplikaciji

13

41

Cvijanović Crnatku: Izabrao si da prodaješ maglu, a ta magla je lošijeg kvaliteta od sarajevske

13

36

Gajanin: Diplomci pokazuju odlične rezultate, u narednoj godini velike investicije

13

32

Ljekari zabrinuti: Nešto se čudno desilo sa virusom gripa

13

32

Magarica Tinsel osvojila TikTok svojim izgledom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner