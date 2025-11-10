Ponovo skočila cijena goriva u Srpskoj

U Republici Srpskoj je opet otišla cijena goriva.

Litar je, u prosjeku, poskupio za 6-7 feninga.

Trenutno, litar goriva na benzinskim pumpama u Banjaluci košta 2,37-2,41 KM, tačnije, 2,4 KM u prosjeku.

Prije ovog poskupljenja, cijena dizela i benzina u prosjeku je iznosila 2,33 KM.

Iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri privrednoj komori Srpske nagovještavaju novi skok cijena goriva.

"Pratimo kretanja na svjetskoj berzi. Prema dosadašnjim podacima, cijene bi do kraja sedmice opet mogle da odu gore", potvrdili su za Srpskainfo u ovoj grupaciji.

Podsjetimo, gorivo u Srpskoj poskupilo je i prije 7 dana, za 5 feninga po litru. Sa ovim novim poskupljenjem, litar je unazad sedmicu poskupio za oko 12 feninga.

To znači da vozači rezervoar od 50 litara, plaćaju 6 KM više.