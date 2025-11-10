Gradiška: Kamiondžija pokušao podmititi policajce, oduzeli mu pare

Autor:Stevan Lulić
10.11.2025
11:55
Komentari:0
Kamiondžija M.T. iz Kiseljaka uhapšen je nakon što je u blizini Gradiške pokušao da podmiti policajce.
Slučaj se dogodio u subotu, 8. novembra, kada ga je policija zaustavila u mjestu Čatrnja.
"Navedeno lice se sumnjiči da je istog dana u mjestu Čatrnja u Gradišci, prilikom zaustavljanja i kontrole teretnog vozila marke Mercedes kojim je upravljalo, policijskim službenicima nudilo novac, kako bi isti odustali od vršenja službene radnje i sankcionisanja saobraćajnog prekršaja, nakon čega je lišeno slobode", saopšteno je iz policije.
Objašnjavaju da je novčanica koju je nudio policajcima oduzeta od vozača uz potvrdu.
O događaju je obaviješten dežurni tužilac Republičkog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.
