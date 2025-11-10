Logo
Gradiška: Kamiondžija pokušao podmititi policajce, oduzeli mu pare

Autor:

Stevan Lulić

10.11.2025

11:55

Komentari:

0
Novac KM Konvertibilne marke
Foto: ATV

Kamiondžija M.T. iz Kiseljaka uhapšen je nakon što je u blizini Gradiške pokušao da podmiti policajce.

Slučaj se dogodio u subotu, 8. novembra, kada ga je policija zaustavila u mjestu Čatrnja.

"Navedeno lice se sumnjiči da je istog dana u mjestu Čatrnja u Gradišci, prilikom zaustavljanja i kontrole teretnog vozila marke Mercedes kojim je upravljalo, policijskim službenicima nudilo novac, kako bi isti odustali od vršenja službene radnje i sankcionisanja saobraćajnog prekršaja, nakon čega je lišeno slobode", saopšteno je iz policije.

илу-хеликоптер-01092025

Svijet

Pronađen helikopter koji se srušio u Italiji: Dva biznismena se vode kao nestala

Objašnjavaju da je novčanica koju je nudio policajcima oduzeta od vozača uz potvrdu.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Republičkog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Tagovi:

korupcija

mito

Gradiška

Komentari (0)
