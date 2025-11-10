Supertajfun se približava Tajvanu, naređena evakuacija

Izvor:
10.11.2025
Vlasti okruga Hualijen u istočnom Tajvanu naredile su zatvaranje škola i kancelarija zbog približavanja supertajfuna "Fung-vong", a stanovnici u pojedinim oblastima pozvani su na evakuaciju, objavila je tajvanska Centralna novinska agencija /CNA/.
Stanovništvo sela Guangfu i oko 10 susjednih zajednica dobilo je nalog za brzu evakuaciju na bezbjednije lokacije, objavila je CNA.
Tajfun je pogodio Filipine juče, kada su poginule najmanje četiri osobe, a evakuisano je više od milion ljudi.
Krajem septembra, jake poplave usljed tajfuna "Ragasa" dovele su do pucanja brane u okrugu Hualijen, uzrokujući 19 smrtnih slučajeva, pet lica je nestalo, dok je 157 povrijeđeno.
Trajektni saobraćaj između Tajvana i kontinentalne Kine takođe je obustavljen zbog predstojeće oluje.
Centralna meteorološka uprava Tajvana saopštila je da se supertajfun "Fung-vong" trenutno nalazi oko 500 kilometara južno od ostrva. Očekuje se da će oluja oslabiti kako se bude približavala, ali će i dalje donositi obilne padavine.
