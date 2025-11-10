Ako imate problema sa štitom žlezdom izbjegavajte ove namirnice

Poremećaji štitne žlijezde pogađaju milione ljudi širom svijeta, ali se često zaboravlja koliko naše svakodnevne prehrambene navike mogu uticati na funkcionisanje ove osjetljive žlijezde.

Nutricionista Loga Pritika Srinivasan upozorava da je štitna žlezda izuzetno osjetljiva na određena jedinjenja u hrani koja mogu usporiti njen rad ili ometati apsorpciju hormona.

Iako je uravnotežena ishrana temelj zdravlja, izbjegavanje određenih namirnica može značajno poboljšati efekat terapije i cjelokupni metabolizam, piše Tajms of Indija.

Bijeli hljeb

Iako djeluje bezopasno, bijeli hleb nije dobar izbor za ljude sa problemima sa štitnom žlezdom. Rafinisano brašno od kojeg se pravi siromašno je vlaknima i hranljivim materijama, što izaziva nagle skokove šećera u krvi i dodatno opterećuje metabolizam.

Mnoge vrste hleba iz prodavnica takođe sadrže aditive koji otežavaju varenje, a kod ljudi sa autoimunim bolestima kao što je Hašimotov tireoiditis, gluten može pokrenuti upalne procese. Umjesto toga, stručnjaci preporučuju hljeb od cijelog zrna ili opcije bez glutena, koje ne remete hormonski balans.

Čips

Omiljena grickalica mnogih, čips može biti štetan za zdravlje štitne žlezde. Problem nisu samo velike količine jodirane soli, već i trans masti i rafinisana ulja koja se koriste u njihovoj proizvodnji. Ove masti mogu ometati sposobnost tijela da apsorbuje jod - ključni mineral za sintezu hormona štitne žlijezde.

Česta konzumacija čipsa takođe može doprinijeti povećanju tjelesne težine i insulinskoj rezistenciji, što dodatno opterećuje rad žlezde i usporava metabolizam.

Kikiriki

Iako je kikiriki bogat proteinima, sadrži goitrogene, prirodna jedinjenja koja mogu ometati sintezu hormona štitne žlijezde. Kod ljudi koji već uzimaju lijekove, ovo može smanjiti efikasnost lijekova i dodatno usporiti rad žlijezde.

Povremena konzumacija neće prouzrokovati štetu, ali svakodnevno jedenje putera od kikirikija ili pečenog kikirikija može blokirati pravilnu apsorpciju joda. Umjesto toga, birajte bademe ili orahe, koji su bezbjedniji i nutritivno bogatiji izbori.

Kupusasto povrće

Kupus, brokoli i karfiol su nevjerovatno zdravi, ali mogu biti problematični za ljude sa poremećajima štitne žlezde ako se jedu sirovi ili u velikim količinama, prema pisanju lista "Tajms of Indija". Sadrže tiocijanate, jedinjenja koja se takmiče sa jodom u štitnoj žlijezdi i mogu dovesti do hormonskog disbalansa ili uvećanja žlijezde.

Kuvanje, pečenje ili kuvanje na pari značajno smanjuje njihov goitrogeni efekat, tako da povremeno možete uživati u njima bez brige.

Kafa

Vaša jutarnja kafa može ometati apsorpciju lijekova za štitnu žlijezdu. Studije su pokazale da pijenje kafe odmah nakon uzimanja lijeka smanjuje njegovu efikasnost. Pored toga, kofein povećava nivo kortizola, hormona stresa, što može pogoršati simptome umora i anksioznosti povezane sa poremećajima štitne žlezde.

Stručnjaci savjetuju da sačekate najmanje 30 do 45 minuta nakon uzimanja lijeka prije nego što popijete kafu ili da se odlučite za blage biljne čajeve, poput kamilice.

Sojini proizvodi

Tofu i drugi sojini proizvodi se često smatraju zdravim, ali soja sadrži izoflavone, jedinjenja koja mogu usporiti proizvodnju hormona štitne žlezde i ometati apsorpciju lijekova. To ne znači da treba potpuno da je izbegavate, ali su umjerenost i razmak između konzumiranja i terapije važni.

Nutricionisti preporučuju da napravite nekoliko sati između uzimanja lijekova i sojinih proizvoda kako biste smanjili mogućnost interakcija, piše B92.