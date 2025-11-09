Logo
Uz pomoć ovog jeftinog sredstva uklonite sve mrlje sa tepiha

09.11.2025

10:36

Тепих
Foto: Pexels/Ksenia Chernaya

Hladniji mjeseci su idealno vrijeme za druženja, ali uz veći broj večera i gostiju u vašem domu, raste i vjerovatnoća nastanka mrlja na tepisima.

Bilo da su nastale od masnog pribora za jelo, crnog vina ili prljavih cipela, mrlje na tepihu mogu biti frustrirajuće, ali postoji efikasan način za njihovo uklanjanje.

Ovaj način ne zahtijeva upotrebu agresivnih hemikalija, niti vam oduzima vrijeme. Sve što vam je potrebno su soda bikarbona i voda, uz dodatak sirćeta za tvrde mrlje.

Ako je mrlja novija ili manje intenzivna, dovoljna će biti jednostavna pasta od sode bikarbone i vode, piše Ekspress.

Savjetuje se da pomiješate sodu bikarbonu s malo vode, kako biste dobili gustu pastu. Uz to, nanesite pastu direktno na mrlju i ostavite da se potpuno osuši. Nakon što se pasta stvrdnula, detaljno usisajte to područje i mrlja bi trebala nestati.

Ova smjesa djeluje i na mrljama na tapaciranom namještaju, ali uvijek je preporučljivo prvo napraviti test na manje vidljivom dijelu kako biste bili sigurni da neće doći do promjene boje.

Ako je mrlja jača, savjetuje se da u smjesu dodate sirće. Ovim jednostavnim trikom možete održavati svoje tepihe čistim i svježim tokom cijele godine, bez potrebe za skupim sredstvima za čišćenje.

