Ova greška sa frižiderom vam može ugroziti život

ATV

08.11.2025

18:02

Ова грешка са фрижидером вам може угрозити живот

Pravilno skladištenje hrane predstavlja temelj prevencije bolesti koje se prenose hranom, budući da i najmanji propust u rukovanju namirnicama može imati ozbiljne zdravstvene posljedice.

Čak i uz prividno uredno pohranjenu hranu, nepravilan raspored unutar hladnjaka može uzrokovati neprimjetno širenje opasnih bakterija i dovesti do unakrsne kontaminacije ostalih namirnica.

Prema navodima stručnjaka za sigurnost hrane, koje prenosi "Ekspres", čak i manji propusti u organizaciji hladnjaka mogu pogodovati širenju patogenih bakterija poput Ešerihije koli, salmonele i kampilobaktera, čestih uzročnika trovanja hranom.

Rizik od kontaminacije prije termičke obrade

Rizik prvenstveno proizlazi iz raširene prakse čuvanja sirovog mesa na gornjim policama. Naime, čak i iz originalne ambalaže mogu iscuriti sokovi koji, kapajući na hranu smještenu ispod, dovode do njene unakrsne kontaminacije.

Uvriježeno je mišljenje da opasnost od zaraze proizlazi isključivo iz nedovoljno termički obrađene hrane, no rizik od kontaminacije započinje znatno ranije.

Naučna istraživanja potvrđuju da se patogene bakterije mogu nalaziti i na vanjskoj strani ambalaže sirovog mesa.

U opsežnoj studiji britanske Agencije za zaštitu zdravlja, čiji su rezultati objavljeni u časopisu Žurnal of Fud Protekšn, analizirano je 3.662 uzorka spoljašnje ambalaže originalno zapakovanog sirovog mesa. Analiza je utvrdila prisustvo sljedećih bakterija:

  • Salmonele na dva uzorka.
  • Kampilobaktera na više od 1 posto ambalaže, posebno na piletini i mesu peradi.
  • Ešerihija koli, bakterije povezane s fekalnom kontaminacijom, na otprilike 4 posto pakovnja.

Ovaj oblik kontaminacije često se zanemaruje prilikom organizacije hladnjaka, no primjenom jednostavnih mjera opreza rizik za zdravlje može se značajno umanjiti.

Preporuke za pravilnu organizaciju frižidera

Usvajanje nekoliko ključnih navika može značajno unaprijediti sigurnost hrane u vašem domaćinstvu.

Pravilo donje police

Sirovo meso, perad i ribu uvijek pohranjujte na donjoj polici hladnjaka. Preporučuje se držati ih u zatvorenim, nepropusnim posudama ili na tanjiru kako bi se spriječilo kapanje sokova.

Gotova jela, ostatke obroka i namirnice spremne za konzumaciju (poput sireva ili narezaka) smjestite na gornje police, čime se štite od potencijalne unakrsne kontaminacije.

Ključna je redovna higijena

Neophodno je redovno održavanje higijene frižidera. Sve prolivene tečnosti potrebno je odmah obrisati toplom vodom i deterdžentom ili antibakterijskim sredstvom odobrenim za površine koje dolaze u kontakt s hranom.

Preporučuje se temeljno čišćenje unutrašnjosti svakih nekoliko sedmica. Takođe, ključno je osigurati da je temperatura frižidera postavljena na vrijednost nižu od 5 stepeni Celzijusa jer se time usporava rast i razmnožavanje većine bakterija.

Stručnjaci upozoravaju: Ključna greška u hladnjaku može kontaminirati svu hranu.

Izbjegavanje pretrpanosti i lična higijena

Prekomjerna količina namirnica u hladnjaku može ometati protok hladnog zraka i dovesti do stvaranja zona s višom temperaturom, pogodnih za brži razvoj bakterija.

