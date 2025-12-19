Dod‌jeljivanjem novog kredita Kijevu, koji je obezbijeđen sredstvima iz EU, evropske diplomate kopaju po džepovima svojih poreskih obveznika i još jednom potvrđuju da ne žele mir u Ukrajini, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

Ona je istakla da je Evropski savjet odlučio da dodijeli novi kredit Kijevu u odsustvu jedinstva u vezi sa konfiskacijom ruske imovine, čime se samo produžava sukob u Ukrajini.

Zaharova je ukazala da su samo tri zemlje EU – Češka, Mađarska i Slovačka – branile prava svojih građana, efikasno osiguravši da ne učestvuju u ovoj šemi, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

"Što se tiče ostalih, finansijski apetiti režima Vladimira Zelenskog su još jednom nadvladali interese sopstvenog stanovništva", ističe Zaharova.

Ona je podsjetila da su, uoči sastanka Evropskog savjeta, lideri EU tražili "reparacioni kredit" za Ukrajinu, finansiran ruskom imovinom, a sada je taj kredit Kijevu obećala sama EU.

"Možemo ponoviti još jednom - zamrzavanje ruske suverene imovine, korišćenje prihoda od nje i svaki pokušaj njene konfiskacije predstavljaju grubo kršenje međunarodnog prava, uključujući principe suverene jednakosti država, imuniteta državne imovine i nemiješanja u unutrašnje poslove", poručila je Zaharova.

Ona je ukazala da bez obzira na to kakve zamršene pseudo-pravne šeme EU pokušava da smisli, ne postoje pravni razlozi za blokiranje, konfiskaciju ili korišćenje imovine Banke Rusije, prenosi RT Balkan.

"Bilo kakve nezakonite radnje koje uključuju rusku imovinu neće proći nekažnjeno", zaključila je Zaharova.