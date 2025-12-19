Logo
Tramp ukinuo sankcije Siriji

Izvor:

Sputnjik

19.12.2025

17:33

Komentari:

0
Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je danas zakon kojim se ukida posljednji paket teških ekonomskih sankcija Siriji, nakon što je prethodno istu odluku izglasao američki Senat, što su Sirija, Turska i Saudijska Arabija pozdravile.

Ukidanje mjere poznate kao ,,Cezarov zakon'' uslijedilo je nakon ranijeg povlačenja drugih američkih sankcija. Za razliku od ranijih odluka, ukidanje ,,Cezarovih'' sankcija zahtijevalo je i saglasnost Kongresa, prenosi Njujork tajms.

Odluka je u srijedu usvojena u Senatu kao dio šireg zakona o finansiranju odbrane. Američke sankcije Siriji datiraju još iz sedamdesetih godina prošlog vijeka, kada je Vašington tu zemlju označio kao sponzora terorizma.

Među najstrožim merama bio je ,,Cezarov zakon'' iz 2019. godine, nazvan po fotografu koji je iz Sirije iznio snimke mučenja u zatvorima.

Zakon, koji je potpisao Tramp, uveo je ozbiljna finansijska ograničenja sirijskoj ekonomiji sa ciljem da se tadašnji režim pozove na odgovornost za zločine.

Hronika

Detalji teškog sudara u Prijedoru: Povrijeđen vozač i maloljetnik

,,Ukidanje sankcija bilo je najvažniji cilj u našoj misiji da oživimo sirijsku ekonomiju'', izjavio je guverner Centralne banke Sirije Abdulkader Husrijeh.

Istovremeno, Ministarstvo spoljnih poslova Sirije pozdravilo je američko ukidanje sankcija i ocenilo da taj postupak otvara put za povratak investicija u tu zemlju.

U saopštenju iz Damaska navodi se da je ovaj korak ,,ulazak u fazu rekonstrukcije i razvoja'' i poziva ,,sve Sirijce u zemlji i inostranstvu da doprinesu naporima u nacionalnom oporavku''.

,,Nadamo se da će ovaj korak dodatno podstaći međunarodnu saradnju u rekonstrukciji i razvoju Sirije i doprineti jačanju stabilnosti, bezbednosti i prosperiteta u zemlji'', naveo je portparol turskog Ministarstva spoljnih poslova Ondžu Kedželi na društvenoj mreži Iks.

Разбијено стакло

Scena

Pjevačici uništili automobil, sačekala je polomljena stakla

Saudijska Arabija takođe je pozdravila odluku SAD, navodeći u saopštenju da će ovaj korak podržati stabilnost, prosperitet i razvoj u Siriji i ispuniti aspiracije sirijskog naroda, piše Sputnjik.

Donald Tramp

Sankcije

Sirija

