Rim će turistima naplaćivati ulaznice za čuvenu fontanu

Turisti će od februara morati platiti dva evra da bi pristupili i izbliza razgledali rimsku turističku atrakciju, "Fontanu di Trevi", što će gradu godišnje donijeti 6.5 miliona evra, najavio je danas gradonačelnik Rima Roberto Gualtieri.

Besplatan pristup ovome baroknom remek-djelu imaće i dalje samo stanovnici italijanske prestonice. Fontana će se i dalje moći razgledati iz daljine, ali pristup izbliza biće rezervisan isključivo za vlasnike ulaznica, pojasnio je gradonačelnik na konferenciji za novinare.

"Od 1. februara uvodimo plaćanje ulaznice za šest rimskih lokacija", a među njima je i 'Fontana di Trevi'," rekao je. Ulaz na ostalih pet lokacija koštaće pet evra.

Fontanu prosječno dnevno posjeti 30.000 ljudi

Fontana je za turiste jedno od najpopularnijih mjesta u Rimu. Posebno ju je proslavio film Federika Felinija "La Dolce Vita" u kojemu Anita Ekberg u kultnoj filmskoj sceni poziva Marsela Mastroianija da joj se pridruži u fontani. Posjeta "Fontani di Trevi" u vrhu je listi za razgled brojnim posjetiteljima koji istražuju "Vječni grad".

Poželjeti želju i baciti novčić u bazen fontane tradicija je od koje i gradske vlasti imaju koristi. Sedmično ond‌je prikupe hiljade evra kovanica, da bi ih potom donirali Karitasu.

Gradonačelnik Gualtieri je kazao da je između 1. januara i 8. decembra područje neposredno ispred fontane posjetilo i vid‌jelo oko devet miliona turista, što je prosječno dnevno 30.000 ljudi. Kazao je i da je Gradska uprava već najavila planove o regulaciji pristupa fontani zbog prenapučenosti u tome području, koje je, među ostalim, postalo metom džeparoša.

Italija je već sprovela slične ideje

Gradsko vijeće je procijenilo da bi se od naplate ulaznica za razgledavanje "Fontane di Trevi" godišnje moglo zaraditi oko 6.5 miliona evra. Čini se da italijanske vlasti postupno u raznim turistima privlačnim gradovima i lokacijama uvode naknade za razgledavanje spomenika.

Godine 2023. gradske vlasti počele su naplaćivati ulaz u Panteon, crkvu smještenu u bivšemu rimskom hramu, a Venecija je prošle godine uvela turističku ulaznicu u centar grada tokom ljetnih perioda kada je ond‌je najviše turista, prenosi "Indeks".