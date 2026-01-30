Lukač: Uloženi amandmani u interesu građana

Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Dragan Lukač rekao je da je na predloženi ovogodišnji budžet grada uloženo više od 50 amandmana, te da se najviše njih odnosi na ulaganje u infrastrukturu.

"Već duže se ne ulaže u infrastrukturne projekte tako da imamo mnogo ulica koje treba sanirati. Amandmani su u interesu građana i razvoja grada", rekao je Lukač obraćajući se na sjednici vanredne sjednice.

On je naglasio da je neophodno izdvojiti sredstva za kapitalne investicije, i to izgradnju mosta u naselju Dolac i vodovodne mreže u Tunjicama.

"Imaćemo priliku danas razmatrati i dati saglasnost za kreditna zaduženja za ovu svrhu, te nam je važno da se sredstva potroše u ono što su namijenjena, jer su ti projekti veoma značajni za razvoj grada, ali i unapređenje života građana i moraju biti završeni", naveo je Lukač.

Odbornik SNSD-a Žana Grmuša istakla je da je ovogodišnji predloženi budžet jedan od najvećih u istoriji Banjaluke, te da je cilj uloženih amandmana da bude iskorišten na pravi način.

"Djelovali smo amandmanski da se izdvoji po 20.000 KM za osnovne škole, te da se povećaju podsticajna sredstva za razvoj poljoprivrede, pa je prijedlog da se iznos od 480.000 KM poveća na 1,5 miliona KM", navela je Grmuša.

Ona smatra da je važna i podrška za programske aktivnosti sportskih organizacija, te je prijedlog da se poveća sa 1,7 na tri miliona KM.

Odbornik Liste za pravdu i red Igor Mandić ocijenio je da je poražavajuće da je za ulaganja u kapitalne incvesticije planirano samo 17 odsto budžeta grada.

"Povećanje budžeta gradonačelniku sa 974.000 KM od prošle godine na 1,75 miliona KM u ovoj godini je neprihvatljivo", rekao je Mandić.