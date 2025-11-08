Hrana koju ne bi trebalo da jedete kada vas boli grlo

Kada vas boli grlo, zaboravite na kiselu, ljutu i hrskavu hranu koja bi ga dodatno mogla iziritirati - topla supa, biljni čaj s medom i puno tečnosti su najbolji put do bržeg oporavka.

Upaljeno grlo može biti veoma neprijatno, ali je jedan od najčešćih simptoma prehlade, sezonskih alergija ili virusnih infekcija.

Ponekad ga mogu izazvati i suv vazduh ili glasno pjevanje na koncertu, a jedan od načina da brže prođe jeste izbjegavanje hrane koja pogoršava simptome.

Prirodni načini za liječenje bolova u grlu

Kako ističe nutricionistkinja Samanta Piterson, ishrana može značajno uticati na brzinu oporavka i osjećaj nelagodnosti.

"Birajte namirnice koje smiruju upalu i izbjegavajte one koje mogu dodatno nadražiti osjetljivo tkivo grla ili podstaći stvaranje sluzi", savjetuje Piterson i navodi spisak namirnica koje je najbolje izbjegavati dok traje bol u grlu - uz prijedloge šta jesti umjesto njih.

Kisele namirnice

Kada vas boli grlo, preskočite kisele namirnice i napitke poput soka od narandže, limunade, paradajza ili sosa od paradajza.

"Kiselina može dodatno nadražiti već upaljenu sluzokožu grla i pojačati osjećaj peckanja", upozorava Piterson, a prenosi T-portal.

Umjesto toga, birajte blaže voće poput banane, papaje ili manga.

Previše začinjena jela

Iako ponekad poželite nešto ljuto da "pročisti" grlo, začinjena hrana zapravo može pogoršati stanje, naročito ako bol dolazi od prekomjernog kašljanja.

"Ako volite ukus začina, smanjite njihovu količinu u supama ili varivima, a najbolje je ljutu hranu privremeno izbjegavati dok se grlo ne smiri", savjetuje nutricionistkinja Medi Paskvarijelo.

Hrskava i suva hrana

Grickalice poput pereca, krekera i prepečenog hljeba mogu dodatno izgrebati već osjetljivo grlo.

"Njihova gruba tekstura djeluje kao šmirgla na upaljeno tkivo", kaže Piterson.

Dodaje da umjesto toga, birate meke i tople obroke: ovsenu kašu s medom, pire od batata, tople supe ili smutije.

Prevruća jela i napici

Topao čaj ili supa mogu donijeti kratkotrajno olakšanje, ali ako su prevrući, mogu lako opeći sluzokožu i pogoršati bol.

Stručnjaci preporučuju tople, ne vrele napitke ili čak hladne smutije i kockice leda koje mogu smanjiti upalu i ublažiti nelagodnost.

Alkohol

Suprotno uvjerenju, alkohol ne ubija bakterije koje izazivaju upalu grla - naprotiv, dodatno isušuje sluzokožu i slabi imuni sistem.

Zato se preporučuje izbjegavanje alkohola dok ste bolesni. Umjesto toga, pijte toplu supu, biljne čajeve, vodu ili smutije.

Hrana bogata mliječnim proizvodima

"Hladno mlijeko ili sladoled mogu na trenutak ublažiti bol, ali kod mnogih ljudi pojačavaju stvaranje sluzi", kaže Piterson.

To važi i za tople mliječne soseve. Bolja opcija su smutiji s biljnim napicima, poput bademovog ili kokosovog mlijeka, uz dodatak voća - oni hlade grlo i ne podstiču stvaranje sluzi.

Napici s kofeinom

Kofein, poput alkohola, dehidrira tijelo i dodatno isušuje grlo, upozorava Piterson.

Osim toga, kako dodaje, ometa san, koji je ključan za jačanje imuniteta.

Umjesto kafe i energetskih pića, birajte biljne čajeve poput kamilice, sljeza ili korijena sladića, uz kašičicu meda koji ima prirodna antimikrobna svojstva i umirujuće djelovanje.