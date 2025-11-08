Tinejdžer poginuo na svoj rođendan, drugom se bore za život

Teška saobraćajna nesreća potresla je Rim u noći između subote i nedjelje. U sudaru koji se dogodio u Pisana oblasti, život je izgubio 21-godišnji Simone Rićoti, dok je njegov prijatelj, koji je upravljao vozilom, preživio i nalazi se u bolnici.

Mladić je živio sa porodicom u Kasalotiju, mirnom dijelu italijanske prestonice.

Nesreća se dogodila nešto poslije tri sata ujutro, kada je Fiat Činkvečento, kojim je upravljao 22-godišnjak – ujedno i vlasnik vozila – iz nepoznatog razloga izgubio kontrolu na raskrsnici Via di Brava i Via della Vignaccia, nakon čega je vozilo snažno udarilo u zaštitnu ogradu. Udarac je bio toliko jak da su dijelovi automobila odletjeli nekoliko metara dalje. Hitne službe i vatrogasci stigli su brzo, ali za Simonea više nije bilo pomoći.

Drugi mladić je izvučen iz smrskanog vozila i prevezen kolima hitne pomoći u bolnicu San Camillo sa teškim povredama. Ljekari su mu odmah uradili test na alkohol i drogu, a prema informacijama iz istrage, mogao bi biti osumnjičen za ubistvo iz nehata u saobraćaju. Vozilo je zaplijenjeno radi vještačenja, dok policija pokušava da utvrdi tačne okolnosti tragedije.

Vozač zaspao za volanom

Istražioci saobraćajne policije IX EUR jedinice ne isključuju nijednu mogućnost – od prevelike brzine, preko slabe vidljivosti, do mogućeg trenutka nepažnje ili mikro-sna vozača. Prema prvim nalazima, vozilo je iznenada skrenulo s puta, udarilo u ogradu i gotovo trenutno se zaustavilo. Autopsija poginulog 21-godišnjaka biće obavljena na Poliklinici Đemeli.

Ova tragedija podsjeća na sličan slučaj koji se dogodio prije samo nekoliko dana, kada je u nesreći na Lungotevere delle Navi, blizu Flaminija, poginuo 35-godišnji Andrea Romoli, vozeći skuter. I Simone je, kao i Andrea, te večeri proslavljao rođendan sa prijateljima i vraćao se kući kada je izgubio život.

Smrt mladog Rićotija dodatno je uvećala crnu statistiku italijanske prestonice — od početka godine u Rimu je život izgubilo 96 osoba u saobraćajnim nesrećama, dok taj broj, uključujući okolinu grada i obilaznicu, premašuje 160 žrtava.

Porodica stradalog mladića je skrhana tugom. Neki rođaci doputovali su iz Sjedinjenih Američkih Država čim su čuli vijest o tragediji.

– Još jedan mladi život ugašen prerano – napisali su prijatelji na društvenim mrežama.

Simone je i ovog puta bio putnik, kao i 18-godišnja Beatriče Belući, koja je prije dvije nedjelje poginula kada je automobil u kome se nalazila udaren velikom brzinom na autoputu Kolombo. Njena prijateljica, koja je vozila, još se bori za život u bolnici.