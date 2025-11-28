Hoće li biti problema sa gorivom u Republici Srpskoj?

U Srpskoj neće doći do poremećaja u snabdijevanju naftnim derivatima u slučaju da Rafinerija nafte u Pančevu naredne sedmice zaustavi proizvodnju, istakao je ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, nakon sastanka sa predstavnicima distributera nafte i naftnih derivata u Srpskoj.

- Oni su i ranije imali više pravaca snadbijevanja tako da nisu bili oslonjeni samo na naftu iz Srbije nego su snabdijevanje obezbjeđivali i iz drugih naftnih kompanija. To je za nas vrlo značajna informcija i zato želim reći građanima da ne treba da budu zabrinuti - poručio je Đokić.

Đokić je istakao da se, možda, mogu pojaviti određeni problemi u transportu u smislu povećanja troškova jer su moguće destinacije snadbijevanja koje su udaljenije od Srbije.

- Današnji sastanak bio je produktivan, jer je razgovarano i o zajedničkom razvoju i održavanju ove djelatnosti uspješnom i profitabilnom - dodao je Đokić.

Direktor preduzeća "Krajinapetrol" Milovan Bajić potvrdio je da ne očekuje znatniji poremećaj u snabdijevanju.

- Mi jesmo dobrim dijelom oslonjeni na Srbiju, a s obzirom na to da u BiH nema rafinerija, u cijelosti smo oslonjeni na uvoz. Što se tiče prevoza, mogu se pojaviti određeni problemi, možda ćemo morati malo više da ga plaćamo - istakao je Bajić.

Govoreći o cijeni goriva, on je naveo da ova situacija može da utiče na njeno povećanje, ali da formiranje cijena zavisi od više faktora, ponajviše od globalnih tokova.

Sastanku su prisustvovali i predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Đorđe Savić, savjetnik direktora "Superpetrola" Saša Ćejić i rukovodilac u "Optima grupi" Dragan Trišić.