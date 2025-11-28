Logo
Hoće li biti problema sa gorivom u Republici Srpskoj?

RTRS

28.11.2025

18:30

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Foto: ATV

U Srpskoj neće doći do poremećaja u snabdijevanju naftnim derivatima u slučaju da Rafinerija nafte u Pančevu naredne sedmice zaustavi proizvodnju, istakao je ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, nakon sastanka sa predstavnicima distributera nafte i naftnih derivata u Srpskoj.

- Oni su i ranije imali više pravaca snadbijevanja tako da nisu bili oslonjeni samo na naftu iz Srbije nego su snabdijevanje obezbjeđivali i iz drugih naftnih kompanija. To je za nas vrlo značajna informcija i zato želim reći građanima da ne treba da budu zabrinuti - poručio je Đokić.

Đokić je istakao da se, možda, mogu pojaviti određeni problemi u transportu u smislu povećanja troškova jer su moguće destinacije snadbijevanja koje su udaljenije od Srbije.

Мерсија Брадарић

Društvo

Za samo nekoliko sati prikupljen novac za liječenje mlade majke iz Maglaja, anonimni donator uplatio 23.000 KM

- Današnji sastanak bio je produktivan, jer je razgovarano i o zajedničkom razvoju i održavanju ove djelatnosti uspješnom i profitabilnom - dodao je Đokić.

Direktor preduzeća "Krajinapetrol" Milovan Bajić potvrdio je da ne očekuje znatniji poremećaj u snabdijevanju.

- Mi jesmo dobrim dijelom oslonjeni na Srbiju, a s obzirom na to da u BiH nema rafinerija, u cijelosti smo oslonjeni na uvoz. Što se tiče prevoza, mogu se pojaviti određeni problemi, možda ćemo morati malo više da ga plaćamo - istakao je Bajić.

policija hrvatska (1)

Region

Horor u Zagrebu: Izbodena časna sestra

Govoreći o cijeni goriva, on je naveo da ova situacija može da utiče na njeno povećanje, ali da formiranje cijena zavisi od više faktora, ponajviše od globalnih tokova.

Sastanku su prisustvovali i predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Đorđe Savić, savjetnik direktora "Superpetrola" Saša Ćejić i rukovodilac u "Optima grupi" Dragan Trišić.

Petar Đokić

Nafta

gorivo

