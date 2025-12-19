Logo
Preminuo vodeći srpski onkolog Slobodan Čikarić

SRNA

19.12.2025

09:38

Преминуо водећи српски онколог Слободан Чикарић
U Beogradu je u 90. godini preminuo vodeći srpski onkolog i dugogodišnji predsjednik Društva za borbu protiv raka Slobodan Čikarić, koji se dugo godina bavio posljedicama NATO bombardovanja po zdravlje stanovništva Srbije i problemima oboljevanja od raka, potvrđeno je Srni u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije.

Čikarić je bio specijalista radiologije na Institutu za onkologiju i radiologiju, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, dugogodišnji predsjednik i doživotni počasni predsjednik Društva Srbije za borbu protiv raka, kao i član više domaćih i međunarodnih stručnih udruženja.

Tokom karijere je obavljao i stručne i rukovodeće funkcije na Institutu, a bio je jedan od vodećih stručnjaka u oblasti onkologije u Srbiji, koji se godinama bavio istraživanjem i praćenjem bolesti tumora, malignih bolesti i efekata faktora okoline na zdravlje stanovništva, uključujući posljedice NATO bombardovanja 1999. godine.

Društvo

Preminuo vojvoda Slavko Aleksić iz Bileće

Profesor Čikarić preminuo je 17. decembra, a biće sahranjen sutra na Novom groblju u Beogradu.

Kao predsjednik Društva Srbije za borbu protiv raka, Čikarić je dao intervju Srni 2013. godine, u kojem je ukazao na značajan porast broja oboljelih i umrlih od malignih bolesti u Srbiji, uz ocjenu da je jedan od faktora ovog porasta posljedica NATO bombardovanja 1999. godine, tokom kojeg je na Srbiju bačeno oko 15 tona municije sa osiromašenim uranijumom.

Preminuo Milan Nikolić: Tužna vijest zatekla sve

On je tada naveo da je broj oboljelih od leukemije i limfoma povećan za oko 110 odsto, dok je broj umrlih od ovih bolesti veći za oko 180 odsto, pozivajući se na podatke Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović-Batut".

Čikarić je istakao da se osiromašeni uranijum zadržava u životnoj sredini i može imati dugoročne posljedice po zdravlje stanovništva, ali da se posljedice izlaganja kancerogenim materijama ne javljaju odmah, već nakon određenog latentnog perioda – u prosjeku sedam godina za leukemije i limfome, a do 15 godina za solidne tumore.

