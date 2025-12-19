Preminuo vodeći srpski onkolog Slobodan Čikarić

U Beogradu je u 90. godini preminuo vodeći srpski onkolog i dugogodišnji predsjednik Društva za borbu protiv raka Slobodan Čikarić, koji se dugo godina bavio posljedicama NATO bombardovanja po zdravlje stanovništva Srbije i problemima oboljevanja od raka, potvrđeno je Srni u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije.

Čikarić je bio specijalista radiologije na Institutu za onkologiju i radiologiju, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, dugogodišnji predsjednik i doživotni počasni predsjednik Društva Srbije za borbu protiv raka, kao i član više domaćih i međunarodnih stručnih udruženja.

Tokom karijere je obavljao i stručne i rukovodeće funkcije na Institutu, a bio je jedan od vodećih stručnjaka u oblasti onkologije u Srbiji, koji se godinama bavio istraživanjem i praćenjem bolesti tumora, malignih bolesti i efekata faktora okoline na zdravlje stanovništva, uključujući posljedice NATO bombardovanja 1999. godine.

Profesor Čikarić preminuo je 17. decembra, a biće sahranjen sutra na Novom groblju u Beogradu.

Kao predsjednik Društva Srbije za borbu protiv raka, Čikarić je dao intervju Srni 2013. godine, u kojem je ukazao na značajan porast broja oboljelih i umrlih od malignih bolesti u Srbiji, uz ocjenu da je jedan od faktora ovog porasta posljedica NATO bombardovanja 1999. godine, tokom kojeg je na Srbiju bačeno oko 15 tona municije sa osiromašenim uranijumom.

On je tada naveo da je broj oboljelih od leukemije i limfoma povećan za oko 110 odsto, dok je broj umrlih od ovih bolesti veći za oko 180 odsto, pozivajući se na podatke Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović-Batut".

Čikarić je istakao da se osiromašeni uranijum zadržava u životnoj sredini i može imati dugoročne posljedice po zdravlje stanovništva, ali da se posljedice izlaganja kancerogenim materijama ne javljaju odmah, već nakon određenog latentnog perioda – u prosjeku sedam godina za leukemije i limfome, a do 15 godina za solidne tumore.