Minić: Poziv svima da se pridruže akciji prikupljanja dječijih paketića

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić pozvao je sve ministre, funkcionere, direktore i privrednike u Srpskoj da se pridruže akciji prikupljanja dječijih paketića koju su pokrenuli studenti banjalučkog Medicinskog fakulteta.

Minić je na društvenoj mreži "Iks" naveo da poziva i načelnike i gradonačelnike u Republici Srpskoj da sprovedu ovu akciju u svojim zajednicama, a medije da daju podršku mladima i pomognu da svako dijete osjeti prazničnu radost.

Riječ je o akciji pod sloganom "Budi čovjek, obraduj dijete".