Minić: Poziv svima da se pridruže akciji prikupljanja dječijih paketića

28.11.2025
16:44
Komentari:2
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić pozvao je sve ministre, funkcionere, direktore i privrednike u Srpskoj da se pridruže akciji prikupljanja dječijih paketića koju su pokrenuli studenti banjalučkog Medicinskog fakulteta.
Minić je na društvenoj mreži "Iks" naveo da poziva i načelnike i gradonačelnike u Republici Srpskoj da sprovedu ovu akciju u svojim zajednicama, a medije da daju podršku mladima i pomognu da svako dijete osjeti prazničnu radost.
Riječ je o akciji pod sloganom "Budi čovjek, obraduj dijete".
Podržavam inicijativu studenata banjalučkog Medicinskog fakulteta, koji su pokrenuli akciju prikupljanja dječijih paketića.— Savo Minić (@minic_savo) November 28, 2025
Pozivam sve ministre, funkcionere, direktore i privrednike u Srpskoj da urade isto. Takođe, načelnike i gradonačelnike da akciju, pod sloganom "Budi čovjek,…
