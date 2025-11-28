Logo
Large banner

Minić: Poziv svima da se pridruže akciji prikupljanja dječijih paketića

28.11.2025

16:44

Komentari:

2
Минић: Позив свима да се придруже акцији прикупљања дјечијих пакетића
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić pozvao je sve ministre, funkcionere, direktore i privrednike u Srpskoj da se pridruže akciji prikupljanja dječijih paketića koju su pokrenuli studenti banjalučkog Medicinskog fakulteta.

Minić je na društvenoj mreži "Iks" naveo da poziva i načelnike i gradonačelnike u Republici Srpskoj da sprovedu ovu akciju u svojim zajednicama, a medije da daju podršku mladima i pomognu da svako dijete osjeti prazničnu radost.

Riječ je o akciji pod sloganom "Budi čovjek, obraduj dijete".

Podijeli:

Tag:

Savo Minić

Komentari (2)
Large banner

Više iz rubrike

Синиша Каран на гласању

Republika Srpska

CIK objavio nove rezultate: Karan povećao prednost

20 h

6
Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

Republika Srpska

Krnji Ustavni sud osporio pojedine tačke zaključaka NSRS

20 h

2
Бржа и јефтинија регистрација пословног субјекта у Српској

Republika Srpska

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

21 h

0
Тришић Бабић: Одлични односи српског и мађарског народа

Republika Srpska

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

02

Agrar: Mladi u poljoprivredi i uspjeh ove poljoprivredne godine

11

58

Kineska firma mogući novi vlasnik Pume

11

55

Vasiljević: Pojam imovine ne može se prevesti u javnopravni institut

11

41

Orban o ukrajinskom sukobu: Otrežnjujuća realnost sadržana u američkom planu, ovo su ključne tačke

11

40

Poginuo državljanin Sirije (20), udario ga putnički voz

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner