Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić ocijenila je danas da je međunarodna pozicija Srpske veoma dobra, a primjer jesu politički i ekonomski odnosi sa Mađarskom.

"Primjer dobrih i prijateljskih odnosa Srba i Mađara je i posljednja posjeta zvaničnika Republike Srpske Budimpešti, ali i dolazak u Banjaluku ministra inostranih poslova ove zemlje Petera Sijarta. Još jednom je potvrđen nastavak saradnje u različitim oblastima", izjavila je Babićeva Srni.

Ona je istakla da su sastanci zvaničnika Republike Srpske sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom postali redovni što doprinosi konstantnom unapređenju odnosa.

"Imamo veoma dobru saradnju u poljoprivredi, obrazovanju, kulturi... Mađarska pomaže poljoprivredu u Republici Srpskoj posredstvom fonda koji ima. Mnogo je zahtjeva, pa čak i više nego što se očekivalo, poljoprivrednika iz Srpske za saradnju sa Mađarskom", navela je Babićeva.

Ona je rekla da su veoma značajne i stipendije za studente iz Republike Srpske koji žele da studiraju u Mađarskoj.

"Narednih 10 dana u Republiku Srpsku će doći predstavnici iz Mađarske koji će u Univerzitetu u Banjaluci govoriti o dodjeli stipendija i uslovima kako se mogu dobiti", najavila je Babićeva.

BiH Košarac: "Trojka" iz FBiH u odlučivanju - vlast, a pred mikrofonima - opozicija

Ona je ocijenila da je politička saradnja sa Mađarskom na najvišem nivou.

"Saradnja Republike Srpske i Mađarke jeste prijateljska. To je neizmjerno značajno u ovom teškom vremenu", naglasila je Babićeva.

Ona je ukazala da je Mađarska najveći prijatelj Republike Srpske u EU, ali i Srbije.

"Takvom prijateljstvu pokušava da naudi ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Helez. Posljednjim ponašanjem naštetio je sebi, funkciji koju obavlja, ali i BiH. Mađarska je član EU i Nato čiji su vojnici u BiH i nepojmljivo je da zabranjuje slijetanje vojnog aviona u Banjaluku", istakla je Babićeva.