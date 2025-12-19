Logo
Dmitrijev pozvao Fon der Lajenovu i Merca da podnesu ostavke

SRNA

19.12.2025

09:44

Дмитријев позвао Фон дер Лајенову и Мерца да поднесу оставке
Foto: Jutjub/CNBC International Live

Direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev pozvao je predsjednika Evropske komisije Ursulu fon der Lajen i njemačkog kancelara Fridriha Merca da podnesu ostavke nakon odluke EU da ne konfiskuje rusku imovinu.

- Ursula i Merc trebaju da podnesu ostavke ako žele da dokažu "ubjeđenje, jedinstvo i odlučnos" koje su obećali, nakon što nisu uspjeli da obezbijede nezakoniti potez EU u vezi sa ruskim rezervama - objavio je Dmitrijev na Iksu.

On je dodao da su njih dvoje "potrošili sav svoj politički kapital, obećali rezultate i postigli spektakularan neuspjeh".

- Čitav svijet je upravo bio svjedok kako su Fon der Lajen, Merc, britanski premijer Kir Starmer i drugi ratni huškači pretrpjeli smrtonosni udarac u svojim naporima da navedu druge da krše zakon - rekao je Dmitrijev.

Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Kosta izjavio je da će EU obezbijediti Ukrajini zajam od 90 milijardi evra zasnovan na budžetu EU, a koji će potencijalno biti otplaćen korištenjem zamrznute ruske imovine.

Nakon početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini 2022. godine, EU i zemlje Grupe sedam zamrznule su gotovo polovinu ruskih deviznih rezervi, ukupno oko 300 milijardi evra. Oko 200 milijardi evra nalazi se na evropskim računima, pretežno u Belgiji.

Tagovi:

Kiril Dmitrijev

Ursula fon der Lajen

Fridrih Merc

