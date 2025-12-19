Izvor:
SRNA
19.12.2025
09:44
Komentari:0
Direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev pozvao je predsjednika Evropske komisije Ursulu fon der Lajen i njemačkog kancelara Fridriha Merca da podnesu ostavke nakon odluke EU da ne konfiskuje rusku imovinu.
- Ursula i Merc trebaju da podnesu ostavke ako žele da dokažu "ubjeđenje, jedinstvo i odlučnos" koje su obećali, nakon što nisu uspjeli da obezbijede nezakoniti potez EU u vezi sa ruskim rezervama - objavio je Dmitrijev na Iksu.
On je dodao da su njih dvoje "potrošili sav svoj politički kapital, obećali rezultate i postigli spektakularan neuspjeh".
🌩️Fatal blow to Ursula, Merz, Starmer & the warmongers: they burned political capital pushing illegal moves against Russia’s reserves—and FAILED.— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 19, 2025
“There’s no alternative,” they said. Apparently there is.
The whole world just watched you fail to bully others into breaking the law https://t.co/1gjpwSqPPd pic.twitter.com/yC8mrmaR9H
- Čitav svijet je upravo bio svjedok kako su Fon der Lajen, Merc, britanski premijer Kir Starmer i drugi ratni huškači pretrpjeli smrtonosni udarac u svojim naporima da navedu druge da krše zakon - rekao je Dmitrijev.
Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Kosta izjavio je da će EU obezbijediti Ukrajini zajam od 90 milijardi evra zasnovan na budžetu EU, a koji će potencijalno biti otplaćen korištenjem zamrznute ruske imovine.
Nakon početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini 2022. godine, EU i zemlje Grupe sedam zamrznule su gotovo polovinu ruskih deviznih rezervi, ukupno oko 300 milijardi evra. Oko 200 milijardi evra nalazi se na evropskim računima, pretežno u Belgiji.
Najnovije
Najčitanije
11
09
11
08
10
59
10
53
10
36
Trenutno na programu