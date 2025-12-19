Direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev pozvao je predsjednika Evropske komisije Ursulu fon der Lajen i njemačkog kancelara Fridriha Merca da podnesu ostavke nakon odluke EU da ne konfiskuje rusku imovinu.

- Ursula i Merc trebaju da podnesu ostavke ako žele da dokažu "ubjeđenje, jedinstvo i odlučnos" koje su obećali, nakon što nisu uspjeli da obezbijede nezakoniti potez EU u vezi sa ruskim rezervama - objavio je Dmitrijev na Iksu.

On je dodao da su njih dvoje "potrošili sav svoj politički kapital, obećali rezultate i postigli spektakularan neuspjeh".

🌩️Fatal blow to Ursula, Merz, Starmer & the warmongers: they burned political capital pushing illegal moves against Russia’s reserves—and FAILED.

“There’s no alternative,” they said. Apparently there is.



The whole world just watched you fail to bully others into breaking the law https://t.co/1gjpwSqPPd pic.twitter.com/yC8mrmaR9H — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 19, 2025

- Čitav svijet je upravo bio svjedok kako su Fon der Lajen, Merc, britanski premijer Kir Starmer i drugi ratni huškači pretrpjeli smrtonosni udarac u svojim naporima da navedu druge da krše zakon - rekao je Dmitrijev.

Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Kosta izjavio je da će EU obezbijediti Ukrajini zajam od 90 milijardi evra zasnovan na budžetu EU, a koji će potencijalno biti otplaćen korištenjem zamrznute ruske imovine.

Nakon početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini 2022. godine, EU i zemlje Grupe sedam zamrznule su gotovo polovinu ruskih deviznih rezervi, ukupno oko 300 milijardi evra. Oko 200 milijardi evra nalazi se na evropskim računima, pretežno u Belgiji.