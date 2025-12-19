Podvaljivanje Belgiji nije prošlo

Upotreba zamrznute ruske imovine za finansiranje Ukrajine neće proći bez kazne, bila je jasna poruka Kremlja. Najveći dio nalazi se u Belgiji, ali su evropske kolege odbile da "dijele" odgovornost pred Moskvom. Zbog toga je i Belgija odbila da igra njihovu prljavu igru. Umjesto toga, Ukrajini kredit od 90 milijardi evra.

Zvaničnici EU odustali su od plana o dosad neviđenom reparacionom zajmu za Ukrajinu i umjesto toga će prikupiti 90 milijardi evra kroz zajedničko zaduživanje. Mađarska, Češka i Slovačka neće učestvovati u ovome.

Prvobitni plan je bio da se Ukrajina finansira kroz zamrznutu rusku imovinu. Međutim, jasna poruka je stigla iz Kremlja da to neće proći nekažnjeno. Najveći dio te imovine nalazi se u Belgiji. Pregovori su zapeli zbog zahtjeva Belgije za neograničenim garancijama prije korištenja zamrznute imovine, jer ostale evropske kolege nisu bile spremne da dijele sudbinu Brisela u slučaju odgovora Rusije.

Belgijski zahtjevi srušili dogovor

Uoči samita u Briselu u četvrtak, zvaničnici su insistirali na tome da nema plana B te su udvostručili napore za izdavanje reparacionog zajma koji bi bio pokriven zamrznutom imovinom Ruske centralne banke. Njemački kancelar Fridrih Merc predvodio je tu ideju, ali bezuspješno. Belgijski zahtjevi za neograničenim garancijama učinili su plan neodrživim za ostale članice.

Neuspjeh predstavlja udarac za Merca i predsjednicu Komisije Ursulu fon der Lajen, koji su ovaj plan predstavljali kao najbolju opciju. Rasprava se u četvrtak vrtjela oko ublažavanja zabrinutosti belgijske vlade. Premijer Bart De Vever sedmicama je zauzima čvrst stav, tvrdeći da neće prihvatiti loš dogovor koji bi njegovu zemlju izložio ruskoj odmazdi.

Njegov zahtjev za "neograničenim garacijama" za zaštitu Belgije i finansijske institucije Euroklir poakazao se neprihvatljivim za druge.

Kako saznaje Evronjuz iz diplomatskih izvora, mnoge zemlje nisu htjele ponuditi takve garancije uz poruku: "Zvaničnici zapravo nisu znali za šta bi na kraju garantovali".

Mađarska, Češka i Slovačka odbile

Još prije samita, Mađarska je jasno dala do znanja da se neće složiti sa zajmom. Mađarski premijer Viktor Orban je izjavio novinarima: Izgleda kao zajam, ali Ukrajinci ga nikada neće moći vratiti. U osnovi je to gubitak novca. Oni koji stoje iza tog zajma preuzeće odgovornost i finansijske posljedice toga.

U zaključcima samita, zvaničnici su se složili da će Mađarska, Slovačka i Češka biti izuzete od bilo kakve odgovornosti povezane sa zajmom putem mehanizma "pojačane saradnje".