Osumnjičeni za pokolj na Braunu pronađen mrtav. Ubio je i profesora na MIT-u?

Muškarac osumnjičen za prošlomjesečnu masovnu pucnjavu na Univerzitetu Braun pronađen je mrtav nakon šestodnevne potrage koja se protezala kroz nekoliko američkih saveznih država. Njegovo tijelo otkriveno je u skladištu u Salemu, Nju Hampšir, a policija vjeruje da je odgovoran i za ubistvo profesora s Masačuset Institute of tehnolodži (MIT), piše Bi-bi-si.

Kraj šestodnevne potrage

Policija je osumnjičenika identifikovala kao 48-godišnjeg Klaudija Nevesa Valentea, portugalskog državljanina koji je prije otprilike 25 godina studirao na univerzitetu u Providensu, u saveznoj državi Rod Ajland.

🔴 🇺🇸 FLASH

ÉTATS-UNIS | LE SUSPECT DE LA FUSILLADE À BROWN UNIVERSITY RETROUVÉ MORT DANS UN BOX DE STOCKAGE DANS LE NEW HAMPSHIRE



Le suspect lié à la fusillade sur le campus de Brown University a été retrouvé mort à l’intérieur d’un centre de stockage à Salem, dans le New… pic.twitter.com/EmACPCxuQE — BREF_INFOS (@BREF_ACTUALITES) December 19, 2025

Glavni državni tužilac Roud Ajlanda, Piter, izjavio je da je Valente pronađen sa torbom i dva komada vatrenog oružja. Preliminarni nalazi istrage ukazuju na to da je preminuo od prostrelne rane koju je sam sebi nanio. Policija nije mogla da potvrdi koliko dugo se nalazio u skladišnoj jedinici.

Kako su ga istražitelji pronašli

Šef policije Providensa, Oskar Perez, rekao je da su video-dokazi i dojave građana doveli istražitelje do agencije za iznajmljivanje automobila, gdje su otkrili ime osumnjičenog. U obližnjem automobilu pronađeni su dokazi koji se podudaraju sa mjestom pucnjave na Univerzitetu Braun (Brown University).

🚨 NEW 🚨 U.S. Attorney releases photo and complaint affidavit for suspect in Brown University and MIT professor shootings, Claudio Neves-Valente.



READ CHARGING DOCUMENT HERE: https://t.co/YHYcatbj8Z pic.twitter.com/EsM14iGuXs — U.S. Attorney Massachusetts (@DMAnews1) December 19, 2025

U potragu je bilo uključeno oko 500 agenata Federalnog istražnog biroa (FBI). „Iako je osumnjičeni večeras pronađen mrtav, naš posao nije završen. Na mnoga pitanja tek treba dati odgovore“, poručio je specijalni agent FBI-ja Ted Dokc.

Povezanost sa ubistvom profesora

Zvaničnici vjeruju da je Valente, dva dana nakon pucnjave na Univerzitetu Braun, 13. decembra, ubio i profesora sa Masačusetskog instituta za tehnologiju (MIT), Nuna F. Gomesa Lurejra (47). Lurejro je ubijen u svom domu u Bruklinu, gradu udaljenom oko 80 kilometara od Providensa. Policija je utvrdila da su i žrtva i osumnjičeni studirali na istom univerzitetu u Portugaliji krajem devedesetih godina prošlog vijeka.

Brown University



The person they needed to speak with that was in close proximity to the suspected shooter has been interviewed.



Is that why all of the sudden we have a suspect?#BrownUniversity pic.twitter.com/utPyIljdgE — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) December 18, 2025

Slučajevi su povezani nakon što je Valenteovo vozilo identifikovano putem nadzornih kamera i izjava svjedoka na Univerzitetu Braun, a isti automobil uočen je i u blizini mjesta ubistva profesora.

„Koristio je telefon koji je bilo teško pratiti“, izjavila je Lija B. Foli, savezna tužiteljka Sjedinjenih Američkih Država za Masačusets. „Bio je sofisticiran u prikrivanju svojih tragova.“ Vlasti nisu objavile mogući motiv ni za jedan od napada.

Napad koji je potresao univerzitet

Podsjećamo, naoružani napadač upao je prošle subote u zgradu inženjerstva Barus i Holi (Barus & Holley) na Univerzitetu Braun i otvorio vatru tokom održavanja završnih ispita. Ubijena su dva studenta, a još devetoro je ranjeno, od kojih je šestoro i dalje hospitalizovano.

🚨 MAJOR BREAKING: The Brown University shooting suspect has been found DEAD of a self-inflicted gunshot wound inside a storage facility in Salem, NH, per Fox#RawEntropy pic.twitter.com/62XshDghZL — Raw Entropy (@RawEntropy) December 19, 2025

Vlasti su identifikovale žrtve kao Elu Kuk (Ella Cook, 19), studentkinju druge godine iz Alabame, i Muhamada Aziza Umurzokova (Mukhammad Aziz Umurzakov, 18), američkog studenta uzbekistanskog porijekla sa prve godine studija.

Bivši student bez povezanosti sa univerzitetom

Predsjednica Univerziteta Braun, Kristina Pakson (Christina Paxson), potvrdila je da je Valente bio upisan na doktorske studije fizike od jeseni 2000. do proljeća 2001. godine. Naglasila je da nije imao „nikakvu trenutnu aktivnu povezanost“ sa univerzitetom.

Federal officials announced late Thursday night the 48-year-old suspect in the Brown University campus shooting and the fatal shooting of an MIT professor has been found dead. https://t.co/Bs23KLAhCv pic.twitter.com/bfJgs3iBs3 — ABC News (@ABC) December 19, 2025

Tokom istrage, Federalni istražni biro ponudio je nagradu od 50.000 dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja odgovorne osobe.

