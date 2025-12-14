Logo
Raste broj stradalih u Australiji, ubijeno i dijete

14.12.2025

20:55

Расте број страдалих у Аустралији, убијено и дијете
Foto: Tanjug/AP/Mark Baker

U Australiji je danas izveden teroristički napad u kojem je ubijeno najmanje 16 ljudi, a ranjeno 30. To se dogodilo na plaži Bondi u Sidneju. Izrael optužuje Iran za umiješanost.

Danas je izveden jedan od najstrašnijih napada u Australiji. Ubijeno je 12 ljudi (uključujući i napadača), a ranjeno više od 60. U napadu su učestvovala dvojica muškaraca koji su otvorili vatru na veliku grupu jevrejskih vernika koji su proslavljali praznik Hanukuna plaži Bondi u Sidneju.

Porastao broj žrtava

Ministar zdravlja australijske savezne države Novi Južni Vels, Rajan Park, potvrdio je večeras da je 16 ljudi sada preminulo od posljedica današnjeg terorističkog napada u Sidneju.

Među žrtvama i jedno dijete.

