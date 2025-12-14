Logo
Originalna priča o Stjuartu Malom je mnogo čudnija i jezivija ​​nego što mislite

14.12.2025

20:24

Foto: Youtube /Rotten Tomatoes Classic Trailers

Mnogi ljudi se sjećaju filma „Stjuart Litl“ kao dirljive priče o mišu koga je usvojila ljudska porodica, Malići. Međutim, otkriće o tome kako je Stjuart prikazan u originalnoj knjizi iz 1945. godine ostavilo je fanove u potpunom šoku, a istina je mnogo bizarnija nego što možete zamisliti.

U popularnom filmu, naslovni lik je šarmantni, govorljivi miš koga je porodica Litl usvojila iz sirotišta. Njegov dolazak donosi radost, ali i probleme, najviše zbog porodične mačke koja je odlučna da ga uhvati. To je priča koju smo svi zavoljeli - priča o prihvatanju i porodici, bez obzira na razlike.

Šokantna istina iz originalne knjige

Međutim, u knjizi E. B. Vajta, priča je drastično drugačija. Naime, Stjuart uopšte nije miš. On je dječak koji samo liči na miša. I što je još čudnije, porodica Litl ga nije usvojila. Gospođa Litl - ga je rodila.

Da, dobro ste pročitali. U knjizi se navodi da je drugi sin gospođe Frederik C. Litl rođen visok samo pet centimetara i da je izgledao kao miš. Jedan odlomak glasi: „Kada je stigao drugi sin gospođe Frederik C. Litl, svi su primjetili da nije mnogo veći od miša.“

Slađan

Srbija

"Počivaj u miru, debeljko" Ovo je Slađan koji je ubijen, motiv pljačka

Dalje se kaže: „Istina je bila da je beba u svakom pogledu veoma ličila na miša. Bio je visok samo oko pet centimetara; i imao je oštar mišji nos, mišji rep, mišje brkove i prijatno, stidljivo držanje miša.“

Obožavaoci u nevjerici

Ovo otkriće izazvalo je burnu reakciju na društvenim mrežama, a obožavaoci su izrazili mješavinu užasa i zabave. Jedan korisnik je prokomentarisao: „Saznanje da je Mali Stjuart zapravo sićušni čovjek koji samo liči na miša čini da knjiga djeluje manje djetinjasto, a više kao da je porodica napravila dogovor sa nečim i složila se da odgaja šta god joj se nađe.“

Drugi su jednostavno odbili da prihvate ovu verziju priče: „To jednostavno nije tačno. Uopšte nije tačno. Ne, gospodine, Bob.“ Jedan komentar je posebno istakao bizarnost situacije: „Sve te mišje šale su bile ljudske šale??“

Ovo otkriće takođe baca potpuno novo, mnogo mračnije svjetlo na scene u kojima mačka pokušava da pojede Stjuarta. Više se ne radi o prirodnom instinktu, već o mački koja pokušava da pojede ljudsko djete.

