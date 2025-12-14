Logo
Košarkaši Studenta poslije preokreta do pobjede protiv Zrinjskog

Nikola Lučić

14.12.2025

Кошаркаши Студента
Foto: ATV

Košarkaši Studenta pobijedili su Zrinjski rezultatom 101:97 u devetom kolu Prvenstva BiH.

Tim Borisa Jokanovića nije dobro započeo utakmicu, a gosti su u prvoj četvrtini stekli i 15 poena prednosti. U drugoj dionici bolja igra domaćih koji na poluvrijeme odlaze sa devet poena minusa.

U drugom dijelu igre druga slika na parketu, Student je zaigrao mnogo čvršće u odbrani, a proradio je i šut sa distance, pa je nakon 30 minuta bilo samo dva razlike za Zrinjski.

Олуја Мелиса

Svijet

Dolazi ledena katastrofa, preko 60 miliona ljudi u opasnosti

Nošeni sjajnom podrškom sa tribina domaći su odigrali odlično i u posljednjoj dionici, a najzaslužniji za trijumf bio je Stefan Milošević. Pored ključne trojke imao je nekoliko sjajnih poteza, na kraju se zaustavio na 28 poena. Pratili su ga Tarik Hrelja i Faruk Duvnjak sa po 19. Nikola Stanojević dodao je 17, a Kristijan Ateljević 15 poena.

Za ekipu Zrinjskog 26 poena postigao je Džejlen Viver.

Košarkaši Studenta na svom kontu sada imaju pet pobjeda i tri poraza u domaćem prvenstvu, što je u ovom trenutku dovoljno za osmu poziciju.

Košarka

student

Zrinjski

