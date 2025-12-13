Čović ima primjedbu nakon derbija: "Kuda ide srpska košarka?"

Košarkaši Partizana slavili su protiv Crvene zvezde u vječitom derbiju u okviru 15. kola Evrolige rezultatom 79:76, što je bio njihov šesti trijumf ove sezone u elitnom takmičenju, a dan kasnije meč je komentarisao predsjednik Košarkaškog saveza Srbije, Nebojša Čović.

"Čestitam Partizanu na pobedi, mislim da je zaslužena u velikom preokretu. U ovom kolu viđena su dva preokreta i napravili su ih Fenerbahče i Partizan. Zvezda je imala najveće vođstvo od 16 poena. Četvrta četvrtina je bila čudna, neobična, ušlo se rezultatom 60:49 za Crvenu zvezdu, dakle 11 razlike. Zvezda je onda izgledala kao da je gubila, to je ono što na neki način morate uvek da iskontrolišete kada su strani, posebno američki igrači u pitanju", rekao je Čović za "Euronews".

Dodao je da su Amerikanci u Zvezdi odigrali ispod očekivanja kada se rezultat lomio.

"Nemaju taj mentalitet u smislu, kada pobeđujemo to su euforije i radovanja, a kada gubimo to je veliki žal i tugovanje. Amerikanci su u toj četvrtini, barem Amerikanci iz Zvezde, krenuli da napadaju jedan na pet i to se okrenulo i vratilo. Partizan je smogao energiju i došao do zaslužene pobede", rekao je Čović.

Kritikovao je Batlera, Nvoru i Mekintajera...

"Batler je imao jednu sjajnu fazu, da bi u četvrtoj deonici ušao u tu 'žutu minutu', Nvora je takođe imao sjajnu fazu i Mekintajer koji je napadao, između ostalog i on to jedan na pet i stalno žurio. On ne sme da žuri u takvim situacijama, jer Zvezda vodi. Kod Partizana je Vašington odigao odlično, Bonga takođe i Džons, ne Karlik nego Tajrik", rekao je Čović za

Ipak, jedna stvar je Čoviću posebno zapala za oko, a to je manjak poena srpskih košarkaša i na jednoj i na drugoj strani.

"Ono što mi nekako, mada sve razumem, ali na šta imam primedbu je to što su srpski igrači u derbiju dali samo devet poena. Marinković dva, Davidovac četiri, Kalinić tri. Dakle od ukupno 155 poena na meču samo 5,8% su dali srpski igrači", rekao je Čović.

Zapitao se da li je to put kojim treba da teži srpska košarka.

"Tu je takođe otvoreno pitanje kuda ide srpska košarka. Ide se ka tome da u jednom trenutku ne bude ili gotovo ne bude domaćih igrača u timovima koji se takmiče u Evropi. Kada su srpski igrači u pitanju, čini mi se da u Evropi i u evropskim klubovima nemamo više od 8-9 igrača", dodao je Čović.