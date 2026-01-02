Čudo: Mladić zarobljen u baru smrti, sjeo je i pomolio se sa krstom u ruci - vatra ga je zaobišla

Mladić koji je ostao zarobljen u zapaljenom skijaškom baru smrti u Švajcarskoj čudesno je preživio nakon što je sjeo sa krstom u ruci dok se plamen širio oko njega tokom smrtonosnog požara u kome je prema posljednjim podacima poginulo 47, dok je povrijeđeno 115 osoba, od kojih je 80 u kritičnom stanju.

Svjedok čuda u paklu Kran Montane, Leticija Plas izjavila je da mladić nije mogao da pobjegne jer se požar pojačavao, a izlazi su postali nedostupni.

Pošto nije bilo izlaza, sjeo je unutar objekta i držao krst dok je vatra nastavila da gori. Plamen je bio svuda oko njega, ali ga nije zahvatio, prenio je Dejli mejl.

"Jedan moj prijatelj nije mogao da izađe i samo je sjeo i držao krst u ruci", rekla je Leticija Plas i nastavila:

"Preživio je, hvala Bogu. Uspio je da izađe i razbio je prozor kako bi pobjegao. I vatra ga je jednostavno zaobišla. Vatra ga jednostavno nije dotakla. Samo želim da zahvalim Gospodu što me je spasao, i samo želim da ga zamolim da spase moje prijatelje koji se vode kao nestali, jer je užasno, jer mi nedostaju", dodala je ona plačnim glasom.

«J'ai un ami qui n'arrivait pas à sortir, il a tenu sa croix dans sa main et le feu l'a esquivé. Le feu était tout autour de lui, mais pas sur lui», témoigne une survivante pic.twitter.com/c3E2WOQ8Z4 — CNEWS (@CNEWS) January 2, 2026

"Ne želim da izgubim još ljudi, jer sam već izgubila ljude i još uvijek tragamo, i ne želim da (gubim ljude. Jer sam bila toliko uplašena, uplašena za sebe, uplašena za svoje prijatelje, uplašena za sve unutra. Imam prijatelje u bolnici, imam prijatelje svuda".

Požar, koji je za samo nekoliko minuta zahvatio zatvoreni podrumski prostor, odnio je desetine života dok su uspaničeni posjetioci kluba očajnički pokušavali da stignu do izlaza.

Svjedoci su ispričali da je požar navodno izazvala konobarica koja je držala prskalicu u boci, što je dovelo do paljenja materijala na plafonu, nakon čega su se plamenovi brzo proširili dok su uspaničeni gosti pokušavali da pobjegnu.

