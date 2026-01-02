Kimova kćerka moguća nasljednica svog oca

Kćerka sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una trinaestogodišnja Kim Džu Ae, prvi put je posjetila porodični mauzolej, što komentatori ocjenjuju kao nagovještaj da će jednog dana naslijediti svog oca na čelu države.

Posjeta je izazvala spekulacije da bi djevojčica mogla da dobije visoku funkciju već na predstojećem kongresu vladajuće Radničke partije.

Slike koje su objavili sjevernokorejski državni mediji prikazuju Kim Džu Ae dok stoji u prvom redu sa roditeljima i duboko se klanja u palati Kumsusan u Pjongjangu, gdje su izložena balsamovana tijela njenog djede i pradjede.

Četrdesetjednogodišnji Kim Džong Un je iz treće generacije svoje porodice, koja vlada Sjevernom Korejom od osnivanja zemlje 1948. godine, podsjeća AP.

On često obilježava ključne državne godišnjice posjetom palati Kumsusan i odavanjem počasti svom ocu Kim Džong Ilu i djedu Kim Il Sungu.