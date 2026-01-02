Logo
Large banner

Kimova kćerka moguća nasljednica svog oca

Izvor:

SRNA

02.01.2026

21:16

Komentari:

0
Кимова кћерка могућа насљедница свог оца
Foto: Tanjug/AP

Kćerka sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una trinaestogodišnja Kim Džu Ae, prvi put je posjetila porodični mauzolej, što komentatori ocjenjuju kao nagovještaj da će jednog dana naslijediti svog oca na čelu države.

Posjeta je izazvala spekulacije da bi djevojčica mogla da dobije visoku funkciju već na predstojećem kongresu vladajuće Radničke partije.

Slike koje su objavili sjevernokorejski državni mediji prikazuju Kim Džu Ae dok stoji u prvom redu sa roditeljima i duboko se klanja u palati Kumsusan u Pjongjangu, gdje su izložena balsamovana tijela njenog djede i pradjede.

Četrdesetjednogodišnji Kim Džong Un je iz treće generacije svoje porodice, koja vlada Sjevernom Korejom od osnivanja zemlje 1948. godine, podsjeća AP.

On često obilježava ključne državne godišnjice posjetom palati Kumsusan i odavanjem počasti svom ocu Kim Džong Ilu i djedu Kim Il Sungu.

Podijeli:

Tagovi:

Kim Džong Un

Sjeverna Koreja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шест глобалних сценарија за 2026. годину

Svijet

Šest globalnih scenarija za 2026. godinu

7 h

0
Преврнуо се аутомобил на путу Сарајево-Пале

Hronika

Prevrnuo se automobil na putu Sarajevo-Pale

7 h

0
Колико зарађују конобари и мајстори у иностранству?

Društvo

Koliko zarađuju konobari i majstori u inostranstvu?

7 h

0
Дубровник: Опсежна потрага за мушкарцем из БиХ којег су таласи повукли у море

Region

Dubrovnik: Opsežna potraga za muškarcem iz BiH kojeg su talasi povukli u more

7 h

0

Više iz rubrike

Шест глобалних сценарија за 2026. годину

Svijet

Šest globalnih scenarija za 2026. godinu

7 h

0
Зеленски именовао шефа предсједничког кабинета

Svijet

Zelenski imenovao šefa predsjedničkog kabineta

7 h

0
Десет особа отровано у Њемачкој: Средство за чишћење им сервирано као пиће

Svijet

Deset osoba otrovano u Njemačkoj: Sredstvo za čišćenje im servirano kao piće

8 h

0
Тајланд Камбоџа

Svijet

Više od 100 poginulih u saobraćajkama tokom proslave Nove godine

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

03

Čudo: Mladić zarobljen u baru smrti, sjeo je i pomolio se sa krstom u ruci - vatra ga je zaobišla

22

00

Bogatstvo ruskih preduzetnika poraslo za 18 milijardi dolara

21

50

Studija pokazala: U Njemačkoj najviše novca zarađuju indijski radnici

21

47

Flik otkrio: Barselona se pojačava u odbrani

21

42

Za rubriku vjerovali ili ne: Dvostruki ubica dobio odštetu od 8.600 evra zbog kršenja ljudskih prava

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner