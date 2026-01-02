Majka traži sina koji je došao da proslavi rođendan u baru smrti: "Ovo mi je zadnje napisao"

Logo
Мајка тражи сина који је дошао да прослави рођендан у бару смрти: "Ово ми је задње написао"
Tragedija je obilježila doček Nove godine u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, gdje je u prepunom baru Le Constellation izbio smrtonosan požar.

Prema navodima švajcarskih vlasti, najvjerovatniji uzrok vatrene stihije bile su prskalice pričvršćene na boce šampanjca, koje su zapalile strop obložen akustičnom pjenom, piše Si-En-En.

Među porodicama koje očajnički tragaju za svojim najmilijima je i Leticija Brodar-Sitr, čiji je sin Artur nestao u požaru. Neposredno nakon ponoći poslao joj je poruku "Sretna Nova godina, mama, volim te" a od tada mu se gubi svaki trag.

Artur je u baru trebao proslaviti svoj 17. rođendan. Nekoliko dana ranije rezervisao je veliki stol za sebe i prijatelje, planirajući doček Nove godine provesti upravo u Le Constellation, ispričala je shrvana majka za Rojters.

Teške opekotine

U bolnici u Sionu nije ga uspjela pronaći, a identifikacija brojnih žrtava dodatno je otežana zbog teških opekotina. Dala je uzorak DNK u nadi da će saznati sudbinu sina.

– Ne spavam. Jedina utjeha mi je to što sam ovdje, blizu. Čim pronađem sina, biću uz njega – rekla je.

Za list "Le Temps" kazala je da se vratila u Lozanu kako bi provjerila nalazi li se Artur u nekoj od tamošnjih bolnica, dok je njegov otac istovremeno tragao u Bernu. Ni jedno od njih, međutim, nije uspjelo pronaći sina.

– Živim noćnu moru, pravu noćnu moru. Ili ću ga pronaći u mrtvačnici ili u kritičnom stanju. To je strašno – kazala je.

Dodala je i da su neki Arturovi prijatelji pronađeni s opekotinama koje prekrivaju gotovo polovinu tijela.

– Nemam riječi. Prošli su pakao – rekla je.

U očajničkom apelu za pomoć, na društvenim mrežama je objavila i Arturovu fotografiju uz poruku da porodica nema nikakvih informacija o tome je li živ i u kojoj se bolnici nalazi, pozivajući sve koji imaju saznanja da joj se jave.

