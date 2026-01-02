Prošla godina najtoplija u Britaniji u istoriji mjerenja

U Velikoj Britaniji je 2025. godina bila najtoplija i najsunčanija godinu u istoriji mjerenja, nadmašivši prethodni maksimum zabilježen 2022. godine, jer su sistemi visokog pritiska i neobično topla mora podigli temperaturu, saopštila je Nacionalna meteorološka služba.

Prema podacima Meteorološke službe, prosječna godišnja temperatura bila je 10,09 stepeni Celzijusa, što je više od prosjeka od 10,03 stepeni Celzijusa za 2022. godinu i to je tek druga godina od početka detaljnih evidencija 1884. godine da je prosječna godišnja temperatura prešla 10 stepeni Celzijusa.

U saopštenju se navodi da je očitavanje, takođe, svrstalo četiri od posljednjih pet godina među pet najtoplije od 1884. godine, što je pokazatelj koliko se brzo klima mijenja.

"Iako to ne znači da će svaka godina biti najtoplija u istoriji, iz naših meteoroloških posmatranja i klimatskih modela je jasno da globalno zagrijavanje izazvano ljudskim djelovanjem utiče na klimu u Velikoj Britaniji", rekao je Mark Mekarti, šef odjeljenja za klimatsku atribuciju u Meteorološkoj službi.

Svih 10 najtoplijih godina dogodilo se u posljednje dvije decenije, a od početka 21. vijeka, rekord za prosječnu godišnju temperaturu u Velikoj Britaniji je postavljen šest puta – 2002., 2003., 2006., 2014., 2022. i sada 2025. godine.

Podaci se poklapaju sa globalnim trendovima, a Svjetska meteorološka organizacija je 2025. godine saopštila da je posljednjih 10 godina bilo 10 najtoplijih otkako se vode evidencije.

Služba EU za klimatske promjene "Kopernikus" predvidjela je da će 2025. biti druga ili treća najtoplija godina u svijetu, jer su ekstremni vremenski uslovi nastavili da pogađaju regione širom svijeta.

Globalno gledano, 2024. godina je bila najtoplija godina u istoriji, kao i najtoplija za Evropu - kontinent koji se najbrže zagrijava na planeti.