Zaštitnik znak zime, ali oprez: Mandarine mogu i da štete organizmu

Sezona mandarina uveliko je počela: slatkim, sočnim, mirišljavim plodovima gotovo je nemoguće odoleti. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ne treba preterivati sa unosom mandarina, a evo i koja je preporučena dnevna doza.

Mandarine su bogate antioksidansima i flavonoidima, koji pomažu organizmu da ostane zdrav i štite ga od štetnog uticaja slobodnih radikala. Zahvaljujući flavonoidima usporava se i prirodan proces starenja, ali i smanjuje vjerovatnoća nastanka srčanih oboljenja i različitih vrsta maligniteta.

Ovo voće bogato je i vitaminom C, vitaminima B grupe, provitaminom A, magnezijumom, kalijumom, bakrom i gvožđem, koji igraju važnu ulogu u održavanju zdravlja. Osim toga, u mandarinama se sadrži i visok procenat vlakana, dok je sama voćka niskokalorična - na 100 grama ima samo 38 kilokalorija.

Dnevna doza

Iako su mandarine prava riznica zdravlja i jedna od omiljenih poslastica tokom zimskih mjeseci, njihov unos bi ipak trebalo da bude ograničen - optimalna dnevna doza ne bi trebalo da premašuje 200, najviše 250 grama, odnosno 2 do 4 voćke (zavisno od veličine), navodi ruski dijetetičar Antonina Starodubova u intervjuu za portal RBK Lajf.

Unos mandarina je poželjno ograničiti zbog visokog sadržaja kiselina i šećera u njima, koji mogu oštetiti zubnu gleđ. Istovremeno, sa mandarinama ne bi trebalo da preteruju ni određene kategorije ljudi: oni sa izraženim alergijskim reakcijama, kao i osobe sa osjetljivim digestivnim traktom, kojima ovi citrusi mogu pogoršati stanje.

Pažljivo birajte

Prilikom kupovine mandarina trebalo bi obratiti pažnju na njihov izgled: njihova kora mora biti ravnomerne, jarko narandžaste boje, bez bilo kakvih fleka ili znakova truljenja. Mandarine bi uvijek trebalo da imaju i prepoznatljiv miris i da budu sočne, ne previše tvrde, ali ni isuviše mekane na dodir.

Takođe, stručnjaci savetuju da uvijek samostalno birate plodove i izbegavate poručivanje iz onlajn prodavnica ili kupovinu zapakovanih mandarina. Najbolje bi bilo da voće kupujete na pijaci, kod provjerenih trgovaca. Izbjegavajte i kupovinu već očišćenih, iseckanih mandarina, kao i kupovinu gotovih voćnih salata u supermarketima.

(rtbalkan)