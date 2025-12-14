Logo
Brčko: Ranjen muškarac, osumnjičeni uhapšen

14.12.2025

19:16

Policija Brčko distrikt
Foto: Printscreen/Youtube

U jednom ugostiteljskom objektu u mjestu Gornji Zovik, Brčko distrikt, desila se pucnjava u kojoj je ranjena jedna osoba.

Ranjeni muškarac ima teške tjelesne povrede, a policija je jutros uhapsila osumnjičenog, potvrdila je portparolka Policije Brčko Distrikta Dževida Hukičević.

Policiji Brčko distrikta je dana sinoć u 21:23 sati prijavljeno da je jedno lice zadobilo povrede od vatrenog oružja u jedom ugostiteljskom objektu u mjestu Gornji Zovik. Odmah nakon prijave policijski službenici su izašli na lice mjesta i preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

Болница

Region

Objavljeno u kakvom je stanju oboljeli od gube u Hrvatskoj

"Na licu mjesta je pod nadzorom dežurnog tužioca Tužilaštva Brčko distrikta izvršen uviđaj, te je utvrđen osnov sumnje da su počinjena tri krivična d‌jela "Teška tjelesna povreda" iz člana 169. u vezi sa članom 28., zatim krivično d‌jelo "Izazivanje opšte opasnosti" iz člana 317. Krivičnog zakona Brčko distrikta, te krivično d‌jelo ",Neovlaštena nabavka, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje" iz člana 65. Zakona o oružju i municiji Brčko distrikta BiH", rekla je Hukičević.

U ned‌jelju, u jutarnjim satima, uhapšena je osoba osumnjičena za pucnjavu, a Policija Brčko distrikta pod nadzorom dežurnog tužioca Tužilaštva Brčko distrikta preduzima dalje mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti navedenog događaja.

