Tragedija u Srpskoj: Poginula jedna osoba

Na putu Trebinje Herceg Novi u mjestu Tuli došlo je saobraćajne nesreće u kojoj je stradalo jedno lice, potvrđeno je ATVu iz trebinjskog Doma zdravlja.

"Stradalo je maloljetno lice", kažu iz ove ustanove.

Za ATV su se oglasili i iz PU Trebinje

" Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja Trebinja je oko 16,10 časova evidentirala saobraćajnu nezgodu u kojoj je jedno lice smrtno stradalo. Uviđaj na licu mjesta radi dežurni tužilac iz OJT zajedno sa policijskim sluzbenicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje", kažu iz PU Trebinje.