Tragedija u Srpskoj: Poginula jedna osoba

Izvor:

ATV

14.12.2025

17:23

Трагедија у Српској: Погинула једна особа
Foto: AMS

Na putu Trebinje Herceg Novi u mjestu Tuli došlo je saobraćajne nesreće u kojoj je stradalo jedno lice, potvrđeno je ATVu iz trebinjskog Doma zdravlja.

"Stradalo je maloljetno lice", kažu iz ove ustanove.

Za ATV su se oglasili i iz PU Trebinje

" Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja Trebinja je oko 16,10 časova evidentirala saobraćajnu nezgodu u kojoj je jedno lice smrtno stradalo. Uviđaj na licu mjesta radi dežurni tužilac iz OJT zajedno sa policijskim sluzbenicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje", kažu iz PU Trebinje.

Saobraćajna nesreća

Trebinje

