Tragedija u Srpskoj: Poginula jedna osoba

Izvor:
ATV
14.12.2025
17:23
Komentari:0
Na putu Trebinje Herceg Novi u mjestu Tuli došlo je saobraćajne nesreće u kojoj je stradalo jedno lice, potvrđeno je ATVu iz trebinjskog Doma zdravlja.
"Stradalo je maloljetno lice", kažu iz ove ustanove.
Za ATV su se oglasili i iz PU Trebinje
" Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja Trebinja je oko 16,10 časova evidentirala saobraćajnu nezgodu u kojoj je jedno lice smrtno stradalo. Uviđaj na licu mjesta radi dežurni tužilac iz OJT zajedno sa policijskim sluzbenicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje", kažu iz PU Trebinje.
Hronika
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Scena
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
6 h0
Hronika
7 h0
Hronika
11 h0
Najnovije
Najčitanije
20
43
20
42
20
24
20
20
20
07
Trenutno na programu