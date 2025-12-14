Milovan Zdravković izručen Srbiji

Srbiji je danas iz Hrvatske izručen Milovan Zdravković, jedan od optuženih u postupku protiv organizovane kriminalne grupe Radoja Zvicera i Darka Šarića.

Kako Tanjug saznaje, akciju izručenja su sproveli pripadnici UKP, SBPOK-a, zajedno sa hrvatskom policijom.

On je uhapšen po Interpolovoj potjernici Srbije u Hrvatskoj u oktobru prošle godine.

Zdravković je optužen da je učestvovao u planiranju i pripremanju izvršenja ubistva Stevana Stamatovića i Igora Dedovića 19. januara 2020. godine u Atini.